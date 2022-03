Die Rehaklinik in Freiolsheim hat 60 Therapieplätze für drogen- und mehrfachabhängige Menschen. Einzelpersonen, Paare und Familien werden dort stationär aufgenommen.

An die Behandlung schließen sich Eingliederungsangebote in einem Integrationszentrum in Lahr sowie einer Tagesklinik in Karlsruhe-Durlach an.