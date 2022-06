Rollerfahrer liefert sich in Gaggenau Verfolgungsjagd mit der Polizei

Mit 100 Stundenkilometern hat ein Jugendlicher am Montag in Gaggenau versucht, der Polizei zu entkommen. Trotz des hohen Tempos blieb die Flucht erfolglos.

Ein 17-jähriger Rollerfahrer ist am Montagvormittag in der Gaggenauer Hauptstraße in rasantem Tempo vor der Polizei geflüchtet. Der Aufforderung anzuhalten ignorierte der Jugendliche einfach, so die Polizei. Stattdessen raste er in die entgegengesetzte Richtung.

Bei der anschließenden Verfolgungsjagd erreichte der Rollerfahrer Geschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern innerhalb der Ortschaft. Zudem probierte er gleich mehrere waghalsige Überholmanöver. Schließlich konnte ihn die Polizei gegen 11.30 Uhr in der Friedhofstraße in Ottenau stellen.

Der 17-Jährige war wohl mit einem Racing-Roller ohne Kennzeichen unterwegs, den die Polizei anschließend sicherstellte. Nun laufen Ermittlungen gegen den Jugendlichen, unter anderem wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen.