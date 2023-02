Als Automobil- und Papiermacher-Region ist das Murgtal weit über seine Grenzen hinaus bekannt. Daimler Benz und seinen Unimog kennen alle. Er gilt als einzigartig. Von Gaggenau aus rollte das Fahrzeug in die ganze Welt.

Tradition findet sich im Murgtal reichlich

Zahlreiche Murgtäler Unternehmen haben eine sehr lange Tradition. Knapp 300 Jahre Geschichte verzeichnet das Unternehmen Katz aus Weisenbach. Heute ist die Firma Weltmarktführer in Sachen Getränkeuntersetzer. Den ersten Bierdeckel produzierte sie 1903.

Noch weiter zurück geht nur die Firmengeschichte von Casimir Kast. Das Unternehmen produzierte einst die „Original Kast Kisten“. Der Markenbegriff aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts stand für stabile und sichere Verpackungen.

Viele Unternehmen mit langer Tradition gibt es noch heute, von anderen sieht man nur noch Spuren. Diese ehemalige Marken und Unternehmen gab es einmal im Murgtal:

Ski-Stöcke von Ernst Klemm

Anfang der 70er Jahre meldete Ernst Klemm die Patente für seine neuartigen Skistöcke an. Die waren mit einem Knick versehen und lagen somit enger an.

Für die Skistöcke der Marke Klemm kamen einst Größen des Wintersports nach Gernsbach. Die Skirennläuferin Irene Ebble „schwört auf Klemm“, glaubt man einer Printwerbung zur Skiweltmeisterschaft 1978. Auch die erst kürzlich verstorbene Skirennläuferin Rosi Mittermaier kaufte in Gernsbach ein.

Produziert wurden die Skistöcke in der Hillaustraße im Gernbsacher Gewerbegebiet. Heute ist an dieser Stelle ein Gebrauchtwagenhändler.

Mitten in der Stadt gab es eine Zweigfabrik der Salamander AG

Schuhe der Marke Salamander hatten schon viele Menschen am Fuß. Ein Zweigwerk der Salamander AG wurde 1957 in Gaggenau gegründet. Heute steht an gleicher Stelle das City-Kaufhaus.

400 Mitarbeite beschäftigte die Schuhfabrik im September 1958. Das Schuhgeschäft „Schuh-Ball“, das heute noch immer in der Hauptstraße zu finden ist, machte den örtlichen Alleinverkauf. Der grüne Schriftzug der Schuhmarke ziert noch immer das Vordach.

Murgtalbrauerei Degler Bier in Gaggenau

Das Bier der Murgtalbrauerei gab es bis 1986. Alois Degler erwarb 1873 das Anwesen des „Badischen Hof“ mit eigener Hausbrauerei in Gaggenau. Mit ihm beginnt das Braugeschlecht der Degler.

Bier wurde auf dem Anwesen bereits seit 1852 gebraut. Ab 1950 produzierte der Nachkomme Karl Degler auch Limonaden der Marke Sinalco.

Anfang des 20. Jahrhundert beschäftigte das Unternehmen 30 Mitarbeiter, in den 60er Jahren waren es 40.

Fahrräder der Eisenwerke Gaggenau

Die Eisenwerke in Gaggenau haben ihren Ursprung 1683 in Bad Rotenfels. 1888 wurde aus langer Tradition heraus die „Eisenwerke Gaggenau AG“ gegründet. Deren Küchenherde sind weltweit bekannt.

Neben Haushaltsgeräten stellte das Unternehmen unter anderem Fahrräder her. In den Jahren 1893 bis 1908 produzierten die Eisenwerke 250.000 Fahrräder der Marke Badenia. Frauen bewarben die Radmarke damals.

Inzwischen findet sich die Rösterei Eisenwerk und Wohnsiedlungen auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Eisenwerke Gaggenau (später Gaggenau Hausgeräte GmbH) zwischen der Rindenschwenderstraße und der Murg.