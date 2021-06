Auf Abstand entspannen

Rotherma Gaggenau öffnet wieder: Auch in der Sauna gelten Corona-Regeln

Am Freitag, 18. Juni, öffnet das Rotherma in Gaggenau nach über sieben Monaten Schließung. Rotherma-Geschäftsführer Wolfram Zahnen rechnet nicht mit einem Ansturm. Für den Besuch im Thermalbad und in der Sauna gelten einige Corona-Regeln.