Rückleuchten eines LKW in Gaggenau gestoheln

Ein bislang Unbekannter hat zwischen Dienstag 17:30 Uhr und Mittwoch 5:30 Uhr die Rückleuchten eines in der Baden-Badener Straße, Ecke Gernsbacher Straße in Gaggenau, abgestellten LKW entwendet. Der Schaden an dem Laster der Marke Scania beläuft sich auf rund 700 Euro, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Zeugen, die Hinweise zu dem Hergang der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 72 25) 9 88 70 mit den Beamten des Polizeireviers Gaggenau in Verbindung zu setzen.