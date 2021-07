Landratsamt hält an Deponie-Ausbau fest

Nach Rückzug der PFC-Pläne für die Deponie Gaggenau-Oberweier: Neue Flächen im Raum Bühl im Fokus

Das Landratsamt Rastatt will seine Pläne zur Einrichtung eines PFC-Bereichs auf der Deponie in Gaggenau-Oberweier nicht weiterverfolgen. Flächen in Rheinmünster-Stollhofen und Bühl-Nord rücken in den Fokus. Das Landratsamt will aber am Ausbau der Deponie Oberweier festhalten.