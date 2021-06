Unimog-Spezialist René Dusseldorp blickt auf 45 Jahre mit dem Mercedes-Klassiker zurück. Auch Arnold Schwarzenegger gehörte zu den Kunden seiner Unimog-Firma in Gaggenau. Nun geht Dusseldorp in den Ruhestand.

„Ein Leben mit dem Unimog“, so bezeichnete René Dusseldorp die vergangenen 45 Jahre. Der heute 68-jährige Niederländer, der zwischen den Jahren 1975 und 1989 bei Mercedes-Benz in Gaggenau im Kundendienst und Verkauf tätig war und anschließend die Firmen Merex und Mertec gründete, ging vor einigen Tagen in den Ruhestand.

Die beiden Unternehmen werden seit dem 16. Juni von seinem Sohn André als alleinigem geschäftsführender Gesellschafter geführt. 26 Mitarbeiter werden aktuell beschäftigt. Die beiden Unternehmen, die in Bad Rotenfels ansässig sind, verkaufen weltweit unter anderem Unimog und Unimog-Ersatzteile, außerdem bauen sie Unimogs speziell nach Kundewünschen auf. „Bei uns ist nahezu alles machbar“, sagen André Dusseldorp.

Der prominenteste Kunde der Firma Merex war der kalifornische Gouverneur und Filmschauspieler Arnold Schwarzenegger, der in den Werkstätten des Unternehmens in Bad Rotenfels im Jahre 2012 einen Unimog nach seinen Wünschen aufbauen ließ.