Neubau wäre doppelt so teuer

Sanierung der Holzbrücke in Gaggenau-Hörden kostet über eine halbe Million Euro

Die Sanierung der maroden, aber viel genutzten Flößerbrücke im Gaggenauer Stadtteil Hörden kostet insgesamt rund 550.000 Euro. Jedoch wird die Stadtkasse nicht in dieser Höhe belastet, es fließen Zuschüsse. Am Montagabend gab der Gemeinderat Gaggenau in der Jahnhalle einstimmig grünes Licht für die Maßnahme.