Kritik von Ehrenamtlichen

Schließung der Flüchtlingsunterkunft in Gaggenau: Brandschutz nur ein Vorwand?

Eine Gruppe Gaggenauer Ehrenamtlicher hat sich mit einem offenen Brief an den Rastatter Landrat gewandt. Darin äußern sie deutliche Kritik am Vorgehen bei der Schließung der Flüchtlingsunterkunft im „Ochsen“.