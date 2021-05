Schnelltest-Station im Gaggenauer Rathaus ermöglicht den spontanen Stadtbummel

Ab sofort bietet die Stadt Gaggenau in Zusammenarbeit mit der Vitalapotheke im Rathausfoyer eine zweite Teststation an. Die Anlaufstelle Jahnhalle bleibt in Betrieb.

Endlich wieder shoppen. Carmen Kohl muss lange überlegen, wann dies für sie zuletzt möglich gewesen ist. „Es ist wohl über ein halbes Jahr her“, sagt sie. Jetzt freut sich die junge Mutter aus Gaggenau auf einen Bummel.

Seit Mittwoch verspricht „click&meet“ neue alte Freiheiten beim Einkauf – wenn auch unter Einschränkungen. Ein negatives Testergebnis, nicht älter als 24 Stunden, gehört dazu. Ein Test kann seit Mittwoch auch im Rathausfoyer gemacht werden. Der Vorteil der kurzen Wege liegt auf der Hand.

Die Teststation Jahnhalle wird weiterhin aufrechterhalten, sodass Gaggenau ab sofort über zwei kommunale Anlaufstellen für einen Schnelltest verfügt, die für alle Bürger und Besucher, auch von außerhalb, kostenfrei sind. Beide Testzentren stehen unter der gemeinsamen Regie der Stadt Gaggenau und der Vitalapotheke.

Spontaner Stadtbesuch möglich

Pünktlich zur Eröffnung der Station im Rathaus am Mittwoch um 9 Uhr steht die erste Kundin bereit. „Im Moment arbeiten zwei Mitarbeiterinnen hier: Eine hilft den Kunden bei der Anmeldung und Datenerfassung, die andere führt den Test durch“, erklärt Tatjana Zambo von der Vital-Apotheke. Eines ist ihr besonders wichtig: „Wir arbeiten datenschutzkonform.“ Deswegen brauche es zwingend eine Unterschrift der Kunden unter das bereitliegende Formular, klärt sie über die am meisten gestellte Frage auf.

Wir wollen den Handel und die Gastronomie so gut wie möglich unterstützen. Tatjana Zambo, Vital-Apotheke

„Wir warten ab, wie es sich hier entwickelt“, betont Zambo. Weil click&meet jetzt wieder möglich sei und damit größere Kundenströme in der Stadt erwartet werden, sei die Mitarbeiterzahl in der Jahnhalle bereits aufgestockt worden; dort gibt es vier Teststationen, Platz für weitere wäre dort vorhanden. Im Rathausfoyer geht es etwas enger zu, dort gibt es bislang eine Station. Deshalb betont die Stadtverwaltung, dass das Testangebot Rathaus sich vor allem an diejenigen richte, die sich in der Stadt aufhalten und spontan einkaufen möchten. Auch für den Friseurbesuch bedarf es eines aktuellen Tests.

Außengastronomie profitiert von der Teststation

Amtsleiterin Carmen Merkel geht davon aus, dass bald auch die Außengastronomie unter Auflagen öffnen darf; auch hierfür sei dann ein unkomplizierter Schnelltest im nahen Rathaus hilfreich. „Click&meet ist jetzt wieder möglich, deshalb wollen wir den Handel und bald wohl auch die Gastronomie so gut als möglich unterstützen.“

Mit dem Smartphone verläuft der Test im Rathausfoyer unbürokratisch und schnell: Ein dort ausgehängter QR-Code wird abfotografiert, dann kann man auf dem Smartphone seine Daten eintragen und sich nachfolgend testen lassen. Der QR-Code ist 21 Tage lang gültig, sodass bei weiteren Testungen nicht wieder alle Daten eingetragen werden müssen.

Service Die Anmeldung für einen Schnelltest in der Jahnhalle erfolgt weiterhin über die Internetadresse www.vitalapo.de. Über diese Adresse kann jetzt auch ein Testtermin im Rathaus gebucht werden. Mit einem Smartphone kann man aber auch spontan, also ohne Anmeldung, einen Test im Rathaus zu den Öffnungszeiten machen (Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr sowie 14 bis 17 Uhr, Samstag 9 bis 12 Uhr). Wer Hilfe benötigt, kann sich gerne an den Seniorenrat Gaggenau unter Telefon 07225 4174 (Gerrit Große) oder 07225 2770 (Angelika Bleich) wenden. Die Telefonnummer in der Teststation Jahnhalle lautet 07225 79873.