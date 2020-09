Schreib-Coach aus Gaggenau gibt Tipps für Hobbyautoren

„Schreiben ist die Freude am Betrachten des Lebens“, sagt Chris Roth. Die Gaggenauerin ist Schreib-Coach, hilft Hobby-Schriftstellern, ihren eigenen Stil zu finden.

Die in Gaggenau lebende Autorin Chris Roth betätigt sich als Schreib-Coach. Sie gibt Kurse an der Volkshochschule in kreativem Schreiben. Darin hilft sie Hobby-Schriftstellern das Schreiben zu üben, ihren eigenen Stil zu finden und Routine zu entwickeln. Kurse über das Verfassen von Drehbüchern und Autobiografien hat sie ebenfalls im Programm. Denn auch erfahrene Schreiber profitieren von Coaching. Als Schreibcoach begleitet sie den kreativen Prozess und vermittelt verschiedene Strategien, die das Erzählen einer Geschichte erleichtern.

