Schützenhaus Bad-Rotenfels reduziert Bewirtungsangebot

Zweimal in der Woche konnte man bisher im Schützenhaus Bad Rotenfels für ein Getränk einkehren. Ab 5. Mai gelten neue Bewirtungszeiten. Was ändert sich konkret?

Der Schützenverein Bad Rotenfels hält seinen Mitgliedern schon seit Jahrzehnten die Möglichkeit offen, sich im vereinseigenen Schützenhaus zu treffen. Dies ist allerdings nicht jeden Tag möglich, jedoch zweimal in der Woche, war dies der Fall. Und hierüber ist so mancher im Verein glücklich. So ist bisher jeden Donnerstag und am Sonntag das Schützenhaus für Mitglieder geöffnet.

Der Grund ist der Tatsache geschuldet, dass an beiden Tagen das Training der Aktiven stattfindet und in dem vereinseigenen Gebäude reger Betrieb herrscht. Auch nach dem Training sitzt man noch zusammen und tauscht sich bei einem Gläschen aus.

Passanten nutzen Angebot im Schützenhaus

Aber auch Passanten, die die Karlstraße heraufkommen und in dem Gastraum ein Glas Bier oder ein Glas Wein trinken wollen, werden nicht abgewiesen. „Wir sind froh über jeden Gast“, sagt Vorsitzender Thomas Ermantraut.

Dies war in den vergangenen Jahrzehnten schon immer so, erzählt Gabi Binz, die über Jahre hinweg der Verwaltung des Schützenvereines Bad Rotenfels angehörte und eine der erfolgreichsten Schützinnen im Landkreis Rastatt war. Binz denkt gerne zurück und erinnert sich an Mitglieder, die sich in der Vergangenheit sonntags morgens im Schützenhaus zum Frühschoppen trafen. Vor allem alte Erinnerungen seien dabei miteinander ausgetauscht worden.

Ein Platz, der besonders beliebt sei und heute noch gut angenommen werden würde, sei die Terrasse. Das Öffnen des Gastraums sei allerdings nicht nur mit dem Herumdrehen der Haustürschlüssel getan. Ein Betrieb erfordere Planung. Schließlich müssten auch die erforderlichen Leute zur Verfügung stehen, die sowohl die Gäste, Mitglieder und Passanten bedienten.

Bewirtung an Sonntagen künftig im 14-Tage-Rhythmus

Nun sollen nach Aussage des 1. Vorsitzenden die Öffnungszeiten im Schützenhaus geändert werden. „Weiterhin wöchentlich geöffnet bleibt unser Gastraum donnerstags zwischen 19 und 22 Uhr. Sonntags werden wir künftig nur noch 14-tägig den Gastraum zwischen 9.30 und 12 Uhr öffnen. An diesem Sonntag, 5. Mai, haben wir geöffnet. Anschließend gilt die 14-Tage-Regel. Der Grund hierfür ist, dass zu wenige Helfer für den Vereinsbetrieb zur Verfügung stehen. Wir brauchen für den Gastbetrieb durchschnittlich zwei Leute. Besonders an den Sonntagen ist es schwierig, Leute zu finden“, sagt Ermantraut.