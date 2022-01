Bildung in der Pandemie

Gaggenauer Eltern kritisieren Lolli-Tests: Merkurschule steigt auf Schnelltests um

In der ersten Schulwoche nach den Weihnachtsferien gibt es an Gaggenauer Schulen nur vereinzelte Corona-Fälle. Anders sieht die Situation am Richard-Wagner-Gymnasium in Baden-Baden aus. Mehrere Schüler stecken derzeit im Ausland fest.