Etwas außer Atem, aber sichtlich voller Spaß klettert die neunjährige Lara Stanic aus dem überdimensionalen Wasserball. Er wird mit einer elektrischen Pumpe so stark aufgeblasen, dass Erwachsene, vor allem aber Kinder darin ganz neue Gefühlswelten erfahren können.

Denn die „Crazy Balls“ schwimmen reichlich unkoordiniert über die wellige Wasserfläche. „Das war ein Riesenspaß und ich habe fünf Saltos gemacht“, strahlt Lara, die denn auch sofort bereit ist, dieses Vergnügen zu wiederholen.

Neue Gefühlswelten in den „Crazy Balls“ zu erleben

Freilich sind die „Crazy Balls“ nur eine Facette im Reigen der Attraktionen, die am Wochenende das Geschehen auf dem Maimarkt prägen. Erstmals in der Rolle als künftiger Oberbürgermeister nimmt Michael Pfeiffer (parteilos) die Eröffnung vor.

Gemeinsam mit Bürgermeister-Stellvertreter Heinz Adolph lässt er sich auf einer Feuerwehrdrehleiter in luftige Höhen transportieren, um von weit oben die heiß begehrten Chips für Freifahrten und allerlei kleine Spielzeuge in die Menge zu werfen.

Jetzt sehen wir, was uns in der Coronazeit gefehlt hat. Michael Pfeiffer, künftiger Oberbürgermeister

„Der Maimarkt ist immer ein Riesen-Event. Jetzt sehen wir wieder, was uns in der Coronazeit gefehlt hat“, sagt Pfeiffer. Felicitas Ziegler, die ab 1. Juli in Gaggenau das Amt der Marktmeisterin übernimmt, pflichtet Pfeiffer bei: „Das ist schon was ganz Besonderes für die Stadt.“ I

35 Schausteller sind mit von der Partie

Insgesamt 35 Schausteller, elf Fahrgeschäfte und sieben Vereine sind auf dem Annemasse-Platz vertreten. Über 60 Krämerstände sind ebenso dabei wie diverse musikalische Einlagen. Zu den Beschickern zählt auch Hugo Levy, die Schausteller-Legende aus Rastatt: „Das ist hier eine sehr gute Mischung, für jung und alt ist etwas dabei“, meint er.

Sein Ausflug auf der Drehleiter in schwindelerregende Höhen hat es bewiesen: Höhenangst ist für den künftigen OB Pfeiffer kein Thema, wie er sagt. Wohl aber zeigt er Respekt vor dem „Shaker“. Die sich wild drehenden und überschlagenden Gondeln mag er nicht sonderlich. „Das ist wohl die größte Attraktion hier“, glaubt Levy – und die teilweise markerschütternden Schreie der Fahrgäste beweisen, dass hier schon ein stabiler Magen erforderlich ist, um sich diesem Nervenkitzel auszusetzen.

Bei schwereren Menschen müssen wir mehr Seile spannen. Andreas Masur, Schausteller

Eine eher ruhige Kugel schiebt nebenan Andreas Masur. Mit seinem „Sky Jumper“ können sich die Besucher an Seilen hängend nach oben katapultieren lassen. „Wir haben extra eine Waage eingebaut, niemand darf leichter als 15 und schwerer als 70 Kilo sein“, sagt er. „Bei schwereren Menschen müssten wir mehr Seile spannen und das wäre zu teuer“, begründet Masur die Regularien.

Dass die Preise für einige Fahrgeschäfte ebenso wie für die Verpflegung angezogen haben, ist für viele Maimarktbesucher offenbar kein großes Problem. Das gut gefüllte Gelände dokumentiert schon gleich nach der offiziellen Eröffnung am Samstag, dass der Hunger nach Jahrmarkt-Feeling offenbar größer ist als die Vorbehalte wegen Preiserhöhungen: „Ich habe Verständnis dafür, dass vieles etwas teuerer geworden ist“, meint Igor Zubac, der gerade seine Kinder auf dem Kettenkarussell fotografiert.

Einige Schritte weiter hat sich eine Gruppe Jugendlicher formiert – direkt an der „Boxing Machine“. Alex schlägt mit voller Wucht zu und wartet beim Messen der Schlagkraft auf die aufleuchtende Punktzahl: „Mir tut der Arm ganz schön weh, aber es hat Spaß gemacht“, meint er nach seinem fulminanten Hieb.

Riesenrad wird vermisst

Und was wird vermisst auf dem Maimarkt-Gelände? Jerzey Krupa weiß es: „Ich hätte gerne ein Riesenrad hier gesehen, weil man dann einen tollen Blick über Gaggenau von oben genießen könnte“. Für höhere Preise hat er ebenfalls Verständnis, lässt aber auch keinen Zweifel: „100 Euro sind hier mit einer größeren Familie schnell weg.“

Das Budget für die Kinder bleibt immer gleich. Martin Back, Gernsbach

Martin Back, der mit Familie aus Gernsbach angereist ist, verweist seinerseits auf die stark gestiegenen Energiekosten, die von den Schaustellern zu tragen seien. Dennoch: „Das Budget, das wir für unseren Maimarkt-Besuch den Kindern zur Verfügung stellen, bleibt immer gleich“, sagt er im Blick auf die Herausforderung, mit dem Geld eben verantwortungsvoller umzugehen.

Zu den alt eingesessenen Vereinen, die den Maimarkt bestücken, gehört die Harmonika-Vereinigung Gaggenau. Seit 1975 sind sie vor Ort: „Bei uns haben sich die Preise gar nicht so groß verändert“, sagt Schichtführer Udo Meixner. 60 Helfer sind bei den Musikern für die gastronomische Versorgung im Einsatz. „Wir haben auch viele junge Leute dabei“, betont Meixner – und weiß, dass der Nachwuchs wohl dafür garantiert, dass die Harmonika-Spieler weiter fester Bestandteil die Vereinsszene zu Maimarktzeiten sind.