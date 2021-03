So testen Schulen und Kindergärten in Gaggenau aufs Coronavirus

Es gibt freiwillige Angebote für Lehrkräfte und zum Teil auch für Schüler. An weiterführenden Schulen können sich Kinder und Jugendliche seit Mitte März testen lassen. „Die Schulen haben sich Einverständniserklärungen von den Eltern geben lassen“, berichtet die Stadtsprecherin Judith Feuerer. Die Kommune ist Trägerin der meisten Schulen. „Anfänglich wurden die Schüler über die Vitalapotheke getestet, mittlerweile testen sie sich unter Aufsicht selbst.“ An der Merkurschule machen auch Grundschüler Selbsttests. „Die Lehrkräfte unterstützen dabei das Fachpersonal der Apotheke“, sagt Barbara Fischer, die Leiterin der Gemeinschaftsschule. An der Hans-Thoma-Grundschule hingegen wird bislang nur das Personal getestet. „Ich warte auf Vorgaben, an denen wir uns entlanghangeln können“, erklärt der Rektor Rudolf Retzler. Die Häufigkeit der Testangebote schwankt von Schule zu Schule: Im Goethe-Gymnasium werden Personal und Schüler einmal pro Woche getestet, in der Realschule, Merkurschule und Hans-Thoma-Schule zweimal.