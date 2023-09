Es war das erste Agility-Spaß-Turnier, das auf dem Sportgelände neben der Siegfried-Hammer-Halle in Selbach stattfand. Nicht wenige Hundebesitzer und Nicht-Hundebesitzer säumten den Wettbewerbsparcours. Im Vordergrund stand an diesem Nachmittag der Spaß.

Der Agility-Sport ist nicht die Sache eines jeden Hundes. So manches Tier findet ihn zum Gruseln. Für die 22 vier- und zweibeinigen Teilnehmenden am Agility-Spaß-Turnier auf dem Trainingsgelände der Hundeschule „Natürlich fit“ in Selbach gibt es jedoch nichts Schöneres.

Verwahrlosten Sportplatz hergerichtet

Den Sprung in eine Selbstständigkeit wagte die bekennende „Dogoholicerin“ Anke Antkowiak 2021. Für ihre Hundeschule pachtete sie von der Stadt Gaggenau den ehemaligen und verwahrlosten Sportplatz bei der Siegfried-Hammer-Halle. Mit Kollegin Cynthia Hauquin von „Cynthia Dogscool“ veranstaltete sie gemeinsam am Samstag das Agility-Spaß-Turnier für jeden, der mit seiner Fellnase Freude an dem speziellen Hundesport hat.

Freude am gemeinsamen Erleben von Mensch und Hund

„Bei diesem Turnier gehe es ihr nicht alleine um Schnelligkeit, Koordination und möglichst fehlerfreie Leistungen“, führt die staatlich geprüfte Hundetrainerin im Gespräch mit dieser Redaktion aus. Wichtig sei ihr die Freude am gemeinsamen Erleben von Mensch und Hund. Ein weiteres erreichtes Ziel an diesem Turniersamstag war der Austausch zwischen Hundehaltern und Nicht-Hundehaltern.

Einnahmen für das Tierheim Baden-Baden

Das Rahmenprogramm am Spielfeldrand gestaltete der bundesweit aktive Tierschutzverein A.S.P.A. friends. Die Tierschutzorganisation ist in der Hauptsache in Spanien aktiv. Weitere engagierte Freunde der Hundeschule kümmerten sich um das leibliche Wohl der Turnier-Teilnehmer. Die auf diese Weise eingenommen Spendengelder sind für das Tierheim Baden-Baden bestimmt. Auch Pfoten-Painting gehörte zum Angebot. Zudem sprach Antkowiak allen Helfern ein dickes Danke aus.

Orientierung des Tiers am Menschen

Agility-Sport ist gleichzusetzen mit Hindernissen, über die der Halter seine Fellnase zu dirigieren hat. Wobei den ausrichtenden Hundetrainerinnen weder Perfektion noch Geschwindigkeit wichtig ist, sondern die Orientierung des Tieres am Menschen. Spaß war auf beiden Seiten festzustellen. Auch wurde jeder Durchgang von der Seitenlinie aus aufmerksam beobachtet. Zudem alle Leistungen wertungsfrei mit Applaus zu belohnt. Wippe, Steg, Stangenwald oder A-Wand sind wenige Beispiele, die zu bewältigen waren. Zum Abschluss regneten Leckereien für die Hunde.