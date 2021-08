Sportholzfäller Robert Ebner aus Gaggenau wird deutscher Meister

Robert Ebner ist Sportholzfäller und holte bei den Stihl Timbersports in Gelsenkirchen den deutschen Meistertitel. Er erzählt wie er in sechs Disziplinen brillierte.

Sportliche Holzfäller-Höchstleistungen an Axt und Säge und Spannung bis zur letzten Sekunde: Bei der deutschen Meisterschaft des Stihl Timbersports im Amphitheater Gelsenkirchen hat sich am Samstag der Hördener Robert Ebner durchgesetzt. Wie Stihl Timbersports Series mitteilte, sicherte sich Ebner mit einem neuen Hot-Saw-Weltrekord seine siebte Meisterschaft.

Nach zweijähriger, coronabedingter Unterbrechung gab es im Amphitheater Gelsenkirchen ein „Zuschauer-Comeback“. Der Jubel der Fans übertrug sich von Beginn an auf die zehn besten Sportholzfäller des Landes, die sich für die lautstarke Anfeuerung mit einem spannenden Extremsport-Wettkampf bedankten heißt es in der Mitteilung.

Ich wollte Weltrekord schneiden und das Ding nach Hause bringen. Robert Ebner, deutscher Stihl-Timbersports-Meister

Insgesamt sechs Disziplinen, jeweils drei mit Axt und drei mit Säge, präsentierten die Athleten im Kampf um die nationale Meisterschaft und einmal mehr fiel die Entscheidung erst im großen Finale an der Rennmotorsäge Hot Saw, mit bis zu 80 PS.

Dann war es Robert Ebner, der nur 4,87 Sekunden benötigte, um drei Scheiben von einem senkrecht verankerten Baumstamm zu sägen und sich so mit einem neuen Weltrekord den Titel sicherte – damit war Ebner gleichzeitig der Erste, der diese Disziplin unter fünf Sekunden bewältigen konnte.

„Ich habe immer an die Säge geglaubt und wollte es allen beweisen. Ich wollte Weltrekord schneiden und das Ding nach Hause bringen. Ich danke meiner Familie und bin unendlich froh, endlich meinen siebten Titel geholt zu haben“, sagte der neue deutsche Meister anschließend. Vor dem letzten Heat an der Hot Saw gewann der 36-Jährige bereits drei weitere Disziplinen und wurde Best Axe- und Best Sawman.

Weltmeisterschaft ist im Oktober in München

Nur knapp dahinter musste sich der große Favorit Danny Martin geschlagen geben. Nach dominanten Vorstellungen in den Qualifikationswettkämpfen verpasste der bisherige Meister die Titelverteidigung am Ende denkbar knapp. „Es war ein sehr harter Wettkampf, ich habe mich sehr über den nationalen Rekord an der Stock Saw gefreut und kann mir nichts vorwerfen. Gratulation an Robert – er hat nach einem schweren Jahr eine starke Leistung und einen Wahnsinns-Schnitt hingelegt.“

Mehr zum Thema Entscheidung steht bevor Flößerei soll Unesco-Weltkulturerbe werden

Als deutscher Meister hat Robert Ebner nun die Chance, sich bei der Stihl-Timbersports-Weltmeisterschaft am 2. Oktober in München mit den besten Sportholzfällern der Welt zu messen. Für die Weltmeisterschaft qualifizieren sich die nationalen Meister der Überseenationen Australien, Kanada, Neuseeland und USA sowie die besten acht europäischen Landesmeister.