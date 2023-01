Er ist erst seit ein paar Tagen da. Seit dem 1. Januar ist Thorsten Ruprecht der neue Leiter der Stadtwerke Gaggenau. „Ich fühle mich schon wie zu Hause“, sagt der 50-Jährige, der die Nachfolge des langjährigen Werkleiters Paul Schreiner antritt.

Die Wege an seiner neuen Wirkungsstätte kennt er schon richtig gut – die örtliche Geschäftswelt kennt er bereits: „In der Freizeit gehe ich gerne mit meiner Frau shoppen“, verrät er.

Sich einen Überblick verschaffen und die Mitarbeiter kennenlernen, das sind die ersten Aufgaben, die sich Ruprecht vorgenommen hat. Nachdem in der ersten Januarwoche noch viele Mitarbeiter im Urlaub waren, stellt sich Ruprecht in dieser Woche allen in einer Betriebsversammlung vor. Denn das Team ist dem neuen Werkleiter genauso wichtig wie dem alten.

Neuer Gaggenauer Werkleiter kennt Energieversorger

28 Jahre hat Paul Schreiner die Gaggenauer Stadtwerke geleitet und geprägt – „das ist in dieser Dimension sicher eine Ausnahme“, sagt Ruprecht anerkennend. Eingeschüchtert fühlt er sich davon aber nicht: „Auch wenn ich in einer herausfordernden Zeit einsteige, ist es sicher ein Vorteil, dass ich aus der Branche komme.“

Ruprecht kennt die Welt der Energieversorger: Seit 2007 ist er in Baden-Württemberg unterwegs, war 2010 an der Gründung der Einhorn Energie in Giengen an der Brenz beteiligt, ist sieben Jahre Vertriebsleiter einer EnBW-Tochter, leitet zwei knapp zwei Jahre als Geschäftsführer Technik und Betrieb die Stadtwerke Ditzingen und wird schließlich 2015 Werkleiter der Stadtwerke in Waldkirch.

Es gibt noch viel Potenzial für Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden oder Flächen. Thorsten Ruprecht, neuer Leiter der Stadtwerke Gaggenau

Hier treibt er maßgeblich den Glasfaserausbau voran, „ohne Förderung“, wie er nicht ohne Stolz erwähnt. „Für mich ist das ein Zukunftsfeld, das einfach zur Infrastruktur dazugehört.“ Das „störanfällige Vectoring“ will Ruprecht beseitigen, stattdessen alle Haushalte direkt anschließen. „Hier müssen wir in Deutschland noch einiges aufholen.“

Auch die Eigenversorgung mit regenerativen Energien hat sich Ruprecht auf die Fahnen geschrieben. Neben der Wasserkraft – die geplante Anlage auf dem Murgsee will er weiter voranbringen – ist das auch die Sonnenenergie. „Hier gibt es noch viel Potenzial für Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden oder Flächen“, ist sein Eindruck.

Ruprecht will in der Region Verantwortung übernehmen

Und der ist nicht erst in den vergangenen Tagen entstanden: Denn der gebürtige Rastatter wohnt seit 2018 mit Frau, drei Söhnen und Hund in Kuppenheim und kennt die Region daher gut. Der Schritt, in die Heimat zurückzukehren, sobald sich eine Gelegenheit bietet, war mit der Familie beim Hausbau so besprochen worden. „Uns war klar, noch einmal möchten wir nicht umziehen. Stattdessen möchte ich in der Region Verantwortung übernehmen.“

Dass ihm das nach Jahren des Pendelns nun einen Katzensprung von zu Hause entfernt gelungen ist, freut ihn. Zumal der passionierte E-Mountainbiker die Strecke dann auch ganz ohne Auto bewältigen kann. Das ist übrigens noch ein E-Auto, wird demnächst aber gegen einen Hybridwagen ausgetauscht.

Warum? „Wir sind unter die Camper gegangen und haben einen eigenen Wohnwagen. Das schafft das E-Auto nicht.“ Und auch das Eigenheim ist energieeffizient mit PV-Anlage und Wärmepumpe ausgestattet.

Für den Wechsel in die alte Heimat war Ruprecht auch die gute Vorarbeit seines Vorgängers wichtig. „Mir wurde ein gutes Unternehmen übergeben, das war für mich ausschlaggebend.“ Für die offene Kommunikation „von Anfang an“ ist er Paul Schreiner dankbar.

Er will die Stadtwerke Gaggenau weiter ausbauen

Nun gehe es darum, eine Bestandsaufnahme zu machen und das Gute zu erhalten. Aber, so sagt der neue Werkleiter auch: „Ich bin Thorsten Ruprecht und nicht Paul Schreiner.“ Eine typische Schreiner-Gewohnheit will er aber auf jeden Fall weiterführen: die regelmäßigen Besuche in den Gemeinderatssitzungen.

Die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und dem Rathaus sei ihm genauso wichtig wie mit den eigenen Mitarbeitern. „Ich saß auch schon das ein oder andere Mal auf den Zuschauerplätzen in der Jahnhalle, wenn es um Stadtwerke-Themen ging.“ Als Nächstes plant er, die Fraktionen zu treffen, um zu erfahren, welche Themen hier auf der Wunschliste stehen.

„Ich will die Stellung der Stadtwerke Gaggenau als moderner Infrastrukturdienstleister in der Region weiter ausbauen“, sagt Thorsten Ruprecht. Und das brauche Zeit. Zwar läuft sein Vertrag „nur“ fünf Jahre – doch Ruprecht blickt durchaus weiter in die Zukunft. Die 28 Jahre seines Vorgängers kann er zwar nicht mehr toppen. Für den 50-Jährigen steht aber fest: „Ich möchte hier in Rente gehen.“