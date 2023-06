In diesem Jahr hätten rund 20 Bad Rotenfelser Vereine Tanz- und Musikdarbietungen auf dem Marktplatz präsentiert. So reagieren die beteiligten Vereine auf die Absage.

Das Platzkonzert am Freitag in Gaggenau ist abgesagt. Grund hierfür sei die schlechte Wetterprognose, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Zum ersten Mal könne die Veranstaltung seit der Premiere 2015 witterungsbedingt nicht stattfinden.

Bei Jürgen Maier-Born ist die Enttäuschung groß. „Das Platzkonzert abzusagen, war keine leichte Entscheidung“, sagt der Vorsitzende der Vereinsgemeinschaft Bad Rotenfels. In diesem Jahr hätten laut Maier-Born rund 20 Bad Rotenfelser Vereine das Platzkonzert ausgerichtet und unter anderem Tanz- sowie Musikdarbietungen präsentiert.

In Rücksprache mit der Stadt sei die Entscheidung am Dienstag gefallen, das Platzkonzert abzusagen. Die Wettervorhersagen deuteten seit Tagen auf Starkregen am Freitagnachmittag hin. „Bis Mittwoch oder Donnerstag mit der Entscheidung zu warten, wäre ein großes Risiko gewesen.“ Schließlich seien große Mengen an Essen und Getränken vorbestellt worden. Bei einer spontanen Absage wären „hohe Kosten“ für die Vereine entstanden, erklärt Maier-Born.

Turnerbund Gaggenau hätte sich mit vier Tanzgruppen an Platzkonzert beteiligt

Doris Merkel vom Turnerbund Bad Rotenfels kann den Grund für die Absage zwar nachvollziehen. „Trotzdem ist es sehr schade für den Turnerbund und die anderen Vereine.“ Sie betont, dass sich allein der Turnerbund mit vier Tanzgruppen am Platzkonzert beteiligt hätten. Es wäre auch der erste Auftritt für die Linedance-Gruppe gewesen, die Merkel trainiert.

Sie gehört auch dem Kreativteam an, das das Programm für das Platzkonzert erarbeitet hatte. Das Team besteht aus Vertretern der beteiligten Vereine, zu denen etwa der Musikverein Bad Rotenfels, der Harmonika Spielring Bad Rotenfels und der Rad- und Motorsportverein „Immermunter“ Bad Rotenfels zählen.

Der Vorsitzende der Vereinsgemeinschaft Bad Rotenfels, Maier-Born, kann der Absage dennoch etwas Positives abgewinnen: Normalerweise wechselten sich die Gaggenauer Ortsteile Jahr für Jahr bei der Organisation ab. Doch das Platzkonzert der Bad Rotenfelser Vereine sei nicht gänzlich abgesagt, sondern werde 2024 nachgeholt. „Wir müssen nun nicht jahrelang auf unsere Gelegenheit warten. Das macht die Absage weniger schlimm für uns“, so Maier-Born.

Der Einkaufsabend in der Stadt findet am Freitag aber statt, wie City-Manager Philipp Springer auf Nachfrage erklärt. „Einige der Einzelhändler in der Fußgängerzone öffnen dennoch bis 21 Uhr.“ Denn neben dem Personalplan seien auch Aktionen auf das Late Night Shopping ausgerichtet.