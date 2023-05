Christof Florus wirkte heiter, war zum Scherzen und zu launigen Sprüchen aufgelegt – und damit hatte nicht jeder gerechnet, der sich am Montagabend in den Bürgersaal aufmachte. Es war schließlich die letzte öffentliche Sitzung des Gemeinderats unter dem Vorsitz von Oberbürgermeister Christof Florus (parteilos) angekündigt.

Wer eine schwer auf den Gemütern lastende Abschiedsstimmung vorhergesehen hatte – der scheidende OB war deutlich vernehmbar nicht gewillt, dieser Erwartung zu entsprechen. Dabei gab es nicht nur Standard-Themen zu behandeln.

So hatte das Gremium zum Beispiel darüber zu befinden, wer am 22. Mai in der Jahnhalle die Verpflichtung von Florus’ Nachfolger Michael Pfeiffer (parteilos) vornehmen wird. Einstimmig folgte das Gremium dabei dem Vorschlag der CDU, dass deren stellvertretende Fraktionschefin Dorothea Maisch dies tun solle.

Diskussion um den städtischen Betriebskostenzuschuss fürs Rantastic

Noch-Bürgermeister Pfeiffer umriss in einem weiteren Tagesordnungspunkt, wie er künftig die zwei Rathausdezernate organisieren will – auch dies ein Zeichen, dass die Ära Florus nun zu Ende geht.

Die aufkeimende Diskussion um den städtischen Betriebskostenzuschuss fürs Rantastic und den Etat für das Kulturbüro quittierte Florus mit dem Hinweis, dass man derlei „Kleinigkeiten“ im Vertragswerk ja noch abändern könne. „Oder was meinst du, Michael? Ist ja nicht mehr mein Part“, sagte er an seinen Noch-Stellvertreter und künftigen Nachfolger gewandt.

Mehr zum Thema Meinung von Swantje Huse Leerer Stuhl wird zum Symbol Gaggenauer Dreamteam Florus und Pfeiffer gibt es nicht mehr

Die Sitzung neigte sich dem Ende zu. Beim Tagesordnungspunkt „Anfragen der Stadträte“, als Andreas Paul einen großen Geschenkkorb mit italienischen Leckereien in den Saal hereintrug, da betonte Florus zunächst, dass „nur Anfragen“ zugelassen seien.

Denn einen offiziellen Abschied, den hatte er sich verbeten. Paul ließ sich aber nicht beirren: „Du willst keine Verabschiedung“, bekräftigte Paul, gleichwohl wolle das gesamte Gremium Danke sagen „für das, was gemeinsam erreicht wurde“. Das gehöre sich einfach, setzte Paul noch hinzu – und Florus akzeptierte.

Fast genau 16 Jahre im Amt

Stehend applaudierten anschließend Ratsmitglieder und Zuhörer dem Oberbürgermeister, der nach seiner Amtseinführung (21. Mai 2007) und seiner ersten Gemeinderatssitzung als OB (11. Juni 2007) bis zum 8. Mai 2023 nun fast genau 16 Jahre bei diesen Sitzungen das Sagen hatte.

Es war eine schöne Zeit, danke! Christof Florus, scheidender Oberbürgermeister von Gaggenau

Was diese lange Zeit in Zahlen bedeutet? „Schätz mal einer!“, forderte Florus in seinen letzten Worten als Sitzungsleiter launig die Ratsmitglieder auf – und lieferte das Ergebnis gleich mit: 278 Gemeinderatssitzungen habe es in diesen 16 Jahren gegeben – „39 Tage haben wir gemeinsam verbracht“, bilanzierte er diese Zusammenkünfte in einer Überschlagsrechnung.

Zum Schluss wolle er es nicht versäumen, den Ratsmitgliedern, den Bürgerinnen und Bürgern und den Mitarbeitern des Rathauses zu danken: „Es war eine schöne Zeit, danke!“