Praxen sind überlastet

Steiniger Weg zum Corona-Test: Praxen weisen Mutter mit krankem Kind wegen Überlastung ab

Rebecca Hecker wollte ihre kranke Tochter in eine Corona-Schwerpunktpraxis bringen. Erst am späten Nachmittag bekam sie endlich eine Zusage. Die Stunden am Telefon hinterlassen einen bitteren Nachgeschmack. Doch die Behörden sagen: Einen Engpass gibt es nicht.