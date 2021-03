Streik der IG Metall in Gaggenau vor Tarifverhandlungen am Mittwoch

Im Benzwerk in Gaggenau stand am Dienstag die Produktion für zwei Stunden still. Der IG Metall Gaggenau zufolge war die Beteiligung der Beschäftigten an dem Warnstreik hoch.

Mit dem Streik wollte die IG Metall weiter Druck für ihre Forderungen in der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie machen. Die Beschäftigten waren zum Frühschluss an den Standorten Gaggenau, Kuppenheim, Rotenfels und dem Werkteil Rastatt aufgerufen. Symbolisch trafen sich mit dem Frühschluss der Frühschicht gewerkschaftliche Vertrauensleute am Tor 1 in Gaggenau, Tor 1 in Rastatt sowie im Ausbildungszentrum, um Ballons steigen zu lassen.

Mit den über 10.000 Warnstreikenden in der Region und rund 165.000 in Baden-Württemberg soll Druck auf die Arbeitgeber für den Verhandlungstag an diesem Mittwoch aufgebaut werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft. „Wir wollen bald ein Ergebnis. Aber nicht um jeden Preis. Zu allen unseren Forderungen muss es ein akzeptables Ergebnis geben“, wird Claudia Peter, erste Bevollmächtigte der IG Metall Gaggenau, darin zitiert.

Im Werkteil Rastatt wies der zweite Bevollmächtigte Bodo Seiler die Angriffe der Arbeitgeber auf die Tarifverträge ab: „Diese Verschlechterungen sind mit der IG Metall nicht zu machen.“

Fünfte Verhandlung am Mittwoch

Die warnstreikenden Azubis trafen sich zeitgleich vor dem Ausbildungszentrum. „Ein moderner Manteltarifvertrag für Ausbildung sorgt mit für eine gute Ausbildung. Das ist wichtig für unsere Zukunft“, sagt Denis Davidovac, Vorsitzender der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Gewerkschaftssekretärin Jana Störtzer blickt explizit auf die Dual Studierende: „Sie brauchen ebenfalls den Schutzschirm von Tarifverträgen. Das ist eine Forderung, die wir schon lange haben. Sie gehört endlich umgesetzt.“

Am Warnstreik bei Motorflug in Baden-Baden beteiligten sich 60 Beschäftigte. „Mit dem Frühschluss protestieren die Kolleginnen und Kollegen in Baden-Baden gegen die bisher so schleppend laufenden Verhandlungen. Auch hier können wir nachlegen“, betont Astrid Haack von der IG Metall.

Am Mittwoch findet die mittlerweile fünfte Verhandlung der Arbeitgeber mit der Gewerkschaft in Baden-Württemberg statt.