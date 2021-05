Streit vor Bahnhof in Gaggenau

Nach einem Streit zwischen einem Mann und einer Frau am Montagabend vor dem Gaggenauer Bahnhof hat die Polizei den 43-Jährigen in Gewahrsam genommen. Die Hintergründe des Streites sind unklar.

Wie die Polizei mitteilte, soll es am Montag gegen 19.40 Uhr vor dem Bahnhof in Gaggenau zu einem Streit zwischen einem 43-jährigen Mann und einer 52-jährigen Frau gekommen sein. Die Polizei erteilte dem Mann einen Platzverweis. Als der 43-Jährige diesen missachtete und Gäste in einer Gaststätte in der August-Schneider-Straße belästigte, musste er die restliche Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen.