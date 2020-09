Streitgespräch: Vom „grünen Absurdistan“ bis zur Wette - Oberleitungs-Projekt im Murgtal sorgt für Diskussionen

Das Murgtal wird zum Testfeld: Auf der B462 zwischen den Logistikhallen Kuppenheim und den Papierfabriken in Gernsbach sollen im Frühjahr 2021 die Testfahrten mit Oberleitungs-Lkw starten. Mit dem Projekt „eWayBW“ untersuchen Bund und Land, welchen Beitrag „O-Lkw“ für einen klimafreundlichen Güterverkehr der Zukunft liefern können.

Der Bau der Oberleitungsmasten und der erforderlichen Technik entlang der B462 in Höhe von Kuppenheim und Bischweier schreitet sichtbar voran; alle vorbereitenden Arbeiten sollen bis zum Februar 2021 abgeschlossen sein. Weitergeführt wird aber auch die politische Diskussion über den Nutzen von „eWayBW“.

Daimler Konzern ist indirekt Teil des Wettbewerbs

„Der eWayBW kommt sehr gut voran“, sagte jüngst beim Baustellenbesuch Gerhard Greiter, der Siemens Mobility-Chef für die Region Nordosteuropa. Siemens verweist auf seine große Erfahrung mit der Oberleitungstechnik und baut auch die Strecke im Murgtal auf.

Der Daimler-Konzern, der in der Region mit zwei großen Werken in Rastatt und Gaggenau vertreten ist, ist - wenn man so will - indirekt mit dabei: Daimler will mit rein batterie-elektrisch angetriebenen Actros-Lkw der neuesten Generation den Wettbewerb mit „O-Lkw“ aufnehmen. „Wir freuen uns auf den Konzeptvergleich“, hatte zuletzt Manfred Schuckert, Leiter Emissionen und Sicherheit beim Konzern mit dem Stern, angekündigt.

Im BNN-Streitgespräch äußern sich jetzt mit Uwe Lahl, Ministerialdirektor im Verkehrsministerium Stuttgart, ein starker Befürworter und mit Brigitte Schäuble, der CDU-Kreisvorsitzenden Rastatt, eine prominente Gegnerin des Projekts.

Der Befürworter: Ministerialdirektor Uwe Lahl bietet Wette an

„Schneemangel trifft Liftbetreiber im Nordschwarzwald hart“ – so titelten die BNN am 4. Februar 2020. Fazit des Artikels: Der Klimawandel wird zunehmend auch im Nordschwarzwald spürbar. Wir brauchen deshalb so schnell als möglich geeignete Maßnahmen, um die Klimaziele zu erreichen. Auch der schwere Straßengüterverkehr muss hier seinen Beitrag leisten. Ein vielversprechender Ansatz ist die eHighway-Technologie, deren Entwicklung seit über zehn Jahren von der Bundesrepublik Deutschland gefördert wird.

Die wesentlichen Vorteile überzeugen: beliebige Reichweiten bei einem gleichzeitig enorm hohen Wirkungsgrad von bis zu 80 Prozent sowie eine flexible Kombinierbarkeit mit allen anderen Antriebstechnologien. Zudem ist es die einzige alternative Antriebstechnologie, die bereits heute im Fernverkehr sinnvoll skaliert werden und so einen wesentlichen Beitrag dazu leisten kann, die Klimaziele 2030 zu erreichen.

Es ist daher gut, dass der Bund diese Technologie nun im Rahmen von drei Feldversuchen erproben lässt. Und es ist gut, dass eines dieser drei Projekte in Baden-Württemberg realisiert wird – dem Land, das sich aktuell vom Automobilland Nummer eins zum Mobilitätsland Nummer eins weiterentwickelt.

Die besten Randbedingungen für die Umsetzung von eWayBW haben sich dabei im Murgtal gefunden. Neben einem Betriebskonzept, das sich am Rande des technisch Machbaren bewegt, bietet die Strecke im Murgtal auch viele andere interessante Möglichkeiten für die wissenschaftliche Begleitforschung; zum Beispiel die Ampel an der so genannten McDonalds-Kreuzung, die planmäßige Untersuchungen zur Energierückgewinnung zulässt.

In der Tat: der Entfall des Elektrifizierungsbereichs Ottenau ist schade, er stellt aber die Sinnhaftigkeit des Projekts eWayBW nicht in Frage und er ändert auch nichts an einer Aussage aus dem Bundesumweltministerium: „Wenn es im Murgtal funktioniert, funktioniert es überall!“

Insoweit bietet eWayBW viele Chancen – im Übrigen auch für das Murgtal selbst, das durch die anstehende Transformation in der Automobilindustrie stark betroffen sein wird. Eine solche Chance ergibt sich nicht zuletzt durch die Entscheidung der Daimler AG, sich in den Feldversuch eWayBW im Rahmen eines Technologievergleichs einbringen zu wollen.

In der Folge wird eWayBW und somit auch das Murgtal zum ersten Reallabor für unterschiedliche alternative Antriebstechnologien im schweren Straßengüterverkehr. Hätten wir eine solche einmalige Chance tatsächlich nicht nutzen sollen?

Es wird also nicht nur das Weniger an Lärm und Luftschadstoffen sein, weshalb ich davon ausgehe, dass die Bürgerinnen und Bürger im Murgtal am Ende der Pilotphase die Oberleitung gerne behalten möchten – Wetten, dass..?

Hintergrund Die dritte Teststrecke. Nach Autobahnabschnitten in Südhessen und Schleswig-Holstein ist „eWayBW“ im Murgtal die dritte Teststrecke in Deutschland, auf der die Oberleitungstechnologie für Lkw im Güterverkehr erforscht wird - und die erste auf einer Bundesstraße. Die Teststrecke auf der B462, auf der die O-Lkw im Realbetrieb ab 2021 zum Einsatz kommen sollen, beträgt 18 Kilometer. Davon werden knapp 3,4 Kilometer elektrifiziert. dor



Die Gegnerin: CDU-Kreisvorsitzende Brigitte Schäuble sieht grünes Absurdistan

eWay hat mehrere Aspekte, einen technischen, einen politischen und einen prozessualen. Technisch kann man darüber streiten, ob Lastwagen, die an Stromkabeln hängen, wirklich eine zukunftsfähige Lösung sind, um die – unbestritten - großen Herausforderungen des Klimawandels und der Verkehrsbelastung zu lösen. Die Technik ist hundert Jahre alt, bereits in Amerika und Schweden getestet, aktuell auf zwei Autobahnstrecken in Deutschland.

Aber es fehlte ja noch die B 462 im Murgtal! Unter dem Vorwand, dass es sich ja um eine Kurvenstrecke mit Steigungen handelt, streut das Verkehrsministerium Sand ins Auge des skeptischen Betrachters. Um dann festzustellen, dass der Abschnitt Ottenau aus dem Projekt gestrichen werden muss, weil ein Kabel - gespannt zwischen zwei Masten - halt keine Kurve bilden will, sondern weiterhin schnurgerade läuft. Und dass zwischen Kuppenheim und Obertsrot gerade mal 50 Höhenmeter liegen, aber verteilt auf 15 Kilometer. Man merkt den Versuch der Volksverdummung und ist verstimmt.

Der fachliche Austausch wird überlagert vom politischen Missklang. Es gibt viele Wege, die Menschen im Murgtal zu verärgern. Verkehrsminister Winfried Hermann kennt sie alle. Falls es eine „Politik des Gehörtwerdens“ je gab, dann waren das die Bürogespräche zwischen dem grünen Minister und seinem Amtsleiter, die gemeinsam im Chor die Murgtäler als „technologiefeindlich“ und „rückwärtsgewandt“ tituliert haben.

Selten hat ein Mitglied einer Landeregierung einen ganzen Landstrich derartig beleidigt. Da hilft jetzt auch nicht, dass der Minister alle 14 Tage hochrangige Besucher zur Baustelle karren lässt – oder kommen etwa alle mit dem Rad - um das Murgtäler Millionengrab gesund beten zu lassen.

Wer bisher von der Autobahn kommend ins Murgtal fuhr sah die Berge, intakte Landschaft, Streuobstwiesen. Und jetzt 200 Strommasten für 5 schwedische Lastwagen. Das ist nicht die Klimawende, das hat nicht einmal eine positive CO2-Bilanz. Das sind 200 Masten Begrüßungsspalier zum Natur- und Nationalpark. Willkommen im grünen Absurdistan.

Noch schlimmer ist der finanzielle Aspekt. Die Teststrecke wird von drei auf zwei Abschnitte gekürzt, dafür steigen die Kosten. Somit gibt es weniger, aber für mehr Geld. Das ist nicht einmal ein Schulterzucken wert, da der Minister ja nicht sein eigenes Geld ausgibt, sondern Steuergelder.

In Summe ist der fachliche Disput überlagert vom unsäglichen politischen Stil. Die Murgtäler sind friedliche Menschen, haben sich mit dem Bau inzwischen abgefunden und setzen ihre Hoffnung auf den Rückbau. Jeder weiß, dass wir Lösungen brauchen für die Verkehrs- und Umweltprobleme. Grüne „Basta-Politik“ wird sie nicht bringen – und dafür läuft die Uhr ab.