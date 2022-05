Häufig ziehen Männer laut Heinrich normale Unterhosen unter Badehosen an. Das habe vor allem modische Gründe: „Manche finden es cool, wenn zum Beispiel der Calvin-Klein-Schriftzug zu sehen ist“, so Heinrich. Dabei sei es nicht erlaubt, normale Unterhosen im Schwimmbad zu tragen. Sie wirkten sich – wie die T-Shirts – negativ auf die Hygiene im Wasser aus. Außerdem saugen sie sich mehr mit Wasser voll als normale Badehosen. „Das fehlt dann später im Becken“, betont Klaus Burkhardt, Vorsitzender des Schwimmbadvereins Latschigbad. Selbst knielange Badehosen seien in Weisenbach nicht gern gesehen. „Mehr Textil bedeutet mehr Wasserverlust und mehr Bakterien im Becken“, so Burkhardt.