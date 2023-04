Mit etwas Verspätung traf am Donnerstagabend Hauk am Sonnengarten ein, dem Ausgangspunkt des abendlichen Spaziergangs über die Streuobstwiesen der Weinau. Der Grund: Die unzähligen Baustellen und Umleitungen in Gernsbach. Sein Fahrer habe sich schlicht verfahren, lautete die Antwort.

Deutschland besitzt europaweit die meisten Streuobstwiesenflächen. Die bedeutendste Anzahl an Streuobstbäumen wird jedoch in Baden-Württemberg gepflegt. In Mittelbaden befinden sich große Streuobstbestände in der Winkler Vorbergzone, in Bischweier sowie Kuppenheim und Muggensturm. Dunkle Nadelbäume im Wechsel mit Streuobstwiesen bestimmen das Bild im Murgtal.

Die Gebiete weisen ein hohe Biodiversität auf. „Wir müssen die Lebensräume erhalten. Sie sind es wert“, erläuterte Stephan Eisenbarth den am Rundgang Teilnehmenden. Eine Gefahr für die Wiesen ist jedoch der noch immer steigende Flächenverbrauch für Neubauten. Ein Beispiel dafür sei für ihn das vor 15 Jahren beschlossene Baugebiet Eben I in Hilpertsau. Der mit ausgemachte Ausgleich sei immer noch nicht vollständig umgesetzt, so Eisenbarth.

Streuobstwiesen entstanden im 19. Jahrhundert auf staatlichen Druck hin

Als sachkundig entpuppte sich während des Spaziergangs Minister Hauk, von Haus aus Diplom-Forstwirt. Er erinnerte an den historischen Hintergrund der im 19. Jahrhundert angelegten Streuobstwiesen. „Dies geschah auf staatlichen Druck“, so Hauk. Vor mehr als hundert Jahren hatten Dörfer, Städte und Gemeinden die Verpflichtung, Obstbäume zu pflanzen. Zum einen als zusätzliche Nahrungsquelle und zum anderen als Einnahmequelle.

Die Arbeit des Obst- und Gartenbauvereins Gernsbach, erläuterte Vorsitzender Martin Groß. Die Gartenfreunde pflegen im Bereich der Weinau drei Wiesengrundstücke. Schautafeln erläutern die richtige Baumschnitttechnik. Ohne ordentliche Pflege kein Obst. Altbestände bleiben stehen, neue Obstbäume werden gepflanzt. Auch werden absterbende Bäume nicht aus dem Bestand genommen. Sie verbleiben auf der Wiese als Lebensraum für zahlreiche Tiere vom kleinsten Insekt bis zur Fledermaus.

Auf der Weinau wachse eine Vielfalt an regionalen Sorten. Ein Genpool, der nicht verloren gehen darf. Die Ebersteiner Birne ist eine von jenen Sorten, die akut vom Aussterben bedroht ist. Ein einzelner Baum davon stehe noch in Obertsrot. Er hoffe, dass sich ein sachkundiger Bürger finde, der ein Verschwinden der Sorte durch Vermehrung verhindert, meinte Eisenbarth.

Für die zumeist mehrere Jahrzehnte alten Bäume auf der Weinau sind weniger Schädlinge wie der Körnerbock das Problem, sondern der Klimawandel. In die Erörterungen mit einbezogen wurde auch das Geld. Ab wann ist ein Baum förderfähig? Die Definition von Landesseite liegt bei 1,60 Meter Hochstamm. Eine Höhe, die auf der Weinau nicht erreicht wird. Eine Förderung, die vom Land nachzusteuern sei, lautete deshalb die Forderung.

Eine weitere Besonderheit auf der Weinau ist der Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Eine Schmetterlingsart, die eine unverbrüchliche Symbiose eingeht. Um überleben zu können, braucht dieser den großen Wiesenknopf, ein Gewächs, das gerne auf Feuchtwiesen wie diejenigen auf der Weinau wächst. Ein bedeutsamer Bündnispartner sind Ameisen, die die Larven vor ihrer Verpuppung in ihren Bau tragen und füttern. Der Kampf um den Erhalt von Streuobstwiesenbeständen wird vom Landratsamt unterstützt.