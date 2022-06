Tankstelle in Gaggenau mit Machete und Pistole ausgeraubt

Zwei junge Männer haben am frühen Freitagmorgen eine Tankstelle in der Gaggenauer Hauptstraße ausgeraubt. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Zwei unbekannte Männer haben am frühen Freitagmorgen gegen 3.50 Uhr eine Tankstelle in Gaggenau überfallen. Sie waren mit einer Machete und einer Pistole bewaffnet und forderten das Bargeld aus der Kasse, teilte die Polizei mit. Anschließend flüchteten sie in Richtung Murg.

Die Tankstelle befindet sich in der Hauptstraße in Gaggenau. Im Zuge der Ermittlungen konnte die Identität der beiden Täter bislang nicht festgestellt werden, weshalb die Polizei um die Mithilfe von Zeugen bittet. Die bewaffneten Männer betraten die Tankstelle mit OP-Maske. Beschreibungen der beiden Täter liegen vor.

Täterbeschreibungen

Der erste Täter wird folgendermaßen beschrieben:

155 Zentimeter groß

15 bis 17 Jahre alt

trug einen beigen Kapuzenpullover mit dunklem Brustlogo

war mit einer Machete bewaffnet.

Der zweite Täter

ist 180 bis 185 Zentimeter groß

16 bis 17 Jahre alt

trug ein dunkles Langarm-Oberteil, Jeans, dunkle Basecap mit hellem Adidas-Logo, dunkle Handschuhe

war mit einer schwarzen Pistole bewaffnet.