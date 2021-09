Bei einer Familie in Gaggenau finden Dreharbeiten für einen neuen Tatort statt

Angenommen, es klingelt an Ihrer Haustür und draußen steht eine Frau. Sie teilt Ihnen mit, dass sie vom SWR kommen würde und man bei Ihnen den nächsten Tatort drehen wolle. Welche Gedanken würden bei Ihnen blitzschnell auftauchen?

Will mir schon wieder jemand eine Versicherung verkaufen oder gar eine Staubsaugervertreterin, die mit dieser Masche zunächst nur in das Haus kommen will, um dann ihre Tüte mit Staub auf ihrem Teppich auszuschütteln?

Ähnlich ging es Familie Chwalek in der Gaggenauer Josef-Hollerbach-Straße im Juni. Nachdem sich die nette Dame jedoch mit ihrem Dienstausweis als Mitarbeiterin des Südwestrundfunks legitimieren und auch ein Schreiben der Redaktion vorweisen konnte, war das Eis gebrochen.

Sie erklärte, dass das Anwesen exakt den gewünschten Bedingungen entsprechen würde, und es schön wäre, wenn Maren und Thorsten Chwalek ja sagen würden. Gesucht werde ein Reihenhaus mit einer dahinterliegenden Terrasse, in dem einige Szenen der bekannten Krimireihe mit dem Arbeitstitel „Tatort an der Buche“ gedreht werden sollten.