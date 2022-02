Tausende Euro Schaden nach Einbrüchen in Gaggenauer Schulen

Eine Spur der Verwüstung haben Einbrecher am Wochenende in Hebel- und Realschule Gaggenau hinterlassen. Die Stadtverwaltung geht von einem fünfstelligen Schaden aus.

Es sieht richtig schlimm aus, bestätigte die Stadtverwaltung. In der Nacht zu Samstag haben Einbrecher die Gebäude von Hebelschule und Realschule verwüstet. Das Ausmaß der Schäden war am Montagnachmittag noch nicht komplett abschätzbar, wird aber auf einen deutlich fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Schließfächer, ein Stahlschrank und Rollcontainer wurden aufgehebelt. Gestohlen wurde aber offensichtlich nur eine Handkasse aus der Realschule.

An der Hebelschule drangen die Unbekannten zunächst in die Kinderkrippe Spielwiese über ein Fenster ein. Von dort gelangten sie in die oberhalb gelegene Kindertagesstätte und dann in den Grundschulbereich. „Eine Schneise der Verwüstung“ sei geschlagen worden, insbesondere das Büro in der Kita sei stark betroffen.

An der Realschule gelangte die Unbekannten über eine Außentür des Kunstraums, ehe sie im Bereich Lehrerzimmer, Rektorat und Sekretariat wüteten.

Werden die Täter durch Videoaufnahmen überführt?

An der Hebelschule hatten sie erfolglos versucht, mit Steinen die Fenster einzuwerfen. „Es gibt Videoaufnahmen von beiden Bereichen“, zeigt sich die Stadt zuversichtlich, dass die Täter ermittelt werden können. Im Rathaus hofft man auch, dass gerade Anwohner von Wiesenweg und In der Gaß von dem Treiben etwas mitbekommen haben. Die Spurensicherung der Polizei sei an beiden Schulen gewesen.

Für die Stadt als Schulträgerin stellt sich nun unter anderem dieses Problem: Es wurden zwar Nottüren eingebaut, aber angesichts der Lieferschwierigkeiten auch im Handwerk sei nicht absehbar, wie lange diese Notlösungen bleiben müssten.