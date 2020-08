Neue Tempolimits

Tempo 30 im Murgtal: Das wollen die Gemeinden

Im Murgtal ist in zuletzt an einigen Stellen Tempo 30 eingerichtet worden. In Ottenau und Hörden geht Anwohnern das nicht weit genug. Die Städte Gaggenau und Gernsbach planen weitere Begrenzungen. Auch in Weisenbach wird darüber nachgedacht. Doch wo ist Tempo 30 überhaupt zulässig – und wo nicht?