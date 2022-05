Massive Schäden

Teurer Vandalismus: Das „DFB-Minispielfeld“ in Bad Rotenfels ist für mehrere Monate unbespielbar

Nach dem Vandalismus am Bolzplatz hinter der Realsporthalle in Bad Rotenfels steht die Sanierung bevor. Und diese wird teuer, denn die Schäden am Minispielfeld sind massiv.