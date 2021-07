Mobbing bleibt oft unentdeckt: Theaterstück von Gaggenauer Schülern soll helfen

Das Präventionstheaterstück setzt sich in 45 Minuten mit dem Thema Mobbing und Sexting auseinander und richtet sich an Schulklassen der Jahrgangsstufen 5 bis 8. Das Stück wird begleitet von einer interaktiven Lerneinheit von drei Schulstunden, in denen die Schauspieler in Anwesenheit der Lehrer in Kleingruppen mit den Schülern über das Gesehene sprechen, Handlungsalternativen erarbeiten und Hilfsstrategien aufzeigen. Zudem gibt es die Möglichkeit einer Nacharbeitung mit der Präventionseinheit der Polizei. Im Murgtal werden Schulen, die Interesse an der Aufführung des Stücks haben, finanziell vom Verein „Lebenswertes Murgtal“ unterstützt. hu

Kontakt: www.voll-das-theater.de, (0 72 22) 5 95 26 14, kontakt@voll-das-theater.de