Prozess-Ende in Rastatt

Tödlicher Unfall in Gaggenau: Angeklagter zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt

Im Prozess um die Unfallflucht mit zwei Toten im Juli 2018 in Gaggenau ist eine Entscheidung gefallen: Der Angeklagte L. ist am Freitag vom Schöffengericht in Rastatt zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden.