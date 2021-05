Tourismus-Direktor im Murgtal blickt trotz niedriger Übernachtungszahlen nach vorn

Zum einen verweist Schreib darauf, dass 2020 in den Monaten, in denen die Betriebe noch geöffnet hatten, die Übernachtungszahlen höher als im Vorjahr gewesen sind – was ein wichtiger Fingerzeig für die „Nach-Corona-Zeit“ sein kann. Auch stimmen ihn aktuell die inländischen Vorbuchungen optimistisch. Diese Zahl dürfte nach den jüngsten Meldungen, wonach bald wieder Deutschland-Urlaub möglich sein soll, rasch zunehmen. Zudem hat der Tagestourismus in Corona-Zeiten einen deutlichen Schub erhalten. „Mangels Alternativen haben sich viele Menschen in der Region orientiert – und festgestellt, dass es sich lohnt“, sagt Schreib. Das gelte etwa für Wandern, Klettern und Mountainbike-Fahren. „Einheimische haben ihre Region neu entdeckt.“ Schreib geht davon aus, dass diese Entwicklung anhalten wird. Unter dem Strich sieht er für den Schwarzwald und speziell das Murgtal gute Zukunftschancen.