Tourismus-Geheimtipps: Diese Ausflugsziele im Murgtal lohnen einen Besuch

Da kommen selbst Einheimische immer wieder ins Staunen, was ihnen Natur, Landschaft und Besiedlung selbst in in ihrer nächsten Umgebung noch für Überraschungen bereit halten. Manche davon lohnen ein zweites Hinsehen und einen Besuch. Manche auch einen zweiten Besuch. Nachstehend ein paar Beispiele aus dem oberen Murgtal, der Landkreise Rastatt und Freudenstadt.

Teufelsmühle (Gemeinde Loffenau, Landkreis Rastatt) Schon der steile Weg, schon die kurvige Anfahrt über schmale Sträßchen zur Teufelsmühle auf 808 Meter Höhe hoch über Loffenau sind ein Erlebnis. Wer dort oben eine Mühle sucht, sucht vergeblich. Dafür belohnt ein grandioses Panorama von der Plattform „Bürgermeisterblick“ über das Murgtal und die Rheinebene bis zu den Vogesen. Im 16 Meter hohen Aussichtsturm aus soliden Sandsteinen, gebaut 1910 und betrieben vom Schwarzwaldverein Bad Herrenalb, führen 71 Stufen zu noch besserer Weitsicht. Allerdings bleibt der Turm dieses Jahr geschlossen. Die benachbarte Höhengaststätte hat Samstag /Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Das Kirchl in Obertsrot (Stadt Gernsbach, Landkreis Rastatt) Die kleine St.-Erhard-Kapelle, genannt Kirchl, am Ortseingang von Obertsrot wird für Kulturveranstaltungen und private Feiern genutzt. Sie ist zu einem Symbol des Gemeinsinns geworden. Bürger, Förderkreis, Stadt, Land, Spender und Sponsoren trugen gemeinsam die Kosten der grundlegende Sanierung von 2003 bis 2010. Die Kapelle war im Jahr 1752 geweiht worden, diente bis 1915 als Gotteshaus und wurde nach ihrer Profanation als Turnhalle vom örtlichen Turnverein genutzt. Heute ist sie mit ihrem Kulturprogramm und dem kleinen Vorplatz mit Tisch und Bänken das Dorfzentrum von Obertsrot.

Museum Haus Kast in Hörden (Gemeinde Gaggenau, Landkreis Rastatt) Im stattlichen, das Straßenbild prägenden Gebäude dreht sich im Heimatmuseum alles um die Themen Wasser-Holz-Leben, Sonderausstellungen nehmen sich alten örtlichen Handwerksberufen an. Das Anwesen wurde um das Jahr 1600 im Stil der Renaissance gebaut, mehrfach erweitert und von 1985 bis 1991 umfassend renoviert. Dabei fanden Ortsverwaltung und Ortschaftsrat eine neue Bleibe. Das heimatgeschichtlich interessante Museum, vom Verein für Heimatgeschichte Hörden betrieben, wurde mit einem Hauptpreis im Wettbewerb „vorbildliches Heimatmuseum“ ausgezeichnet. Das Museum ist geöffnet am Sonntag von 14 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung.

Harzer und Salbeofen in Tonbach (Gemeinde Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt) Wenige hundert Meter hinter den mondänen Hotels „Traube“ und „Tanne“ in Tonbach beginnt mit dem Tal des Tonbachs ein wahres Wanderparadies. Von einer schmalen asphaltierten Straße zweigen unzählige Wanderwege und Waldpfade zu reizvollen Zielen wie Hütten, Brunnen, lauschigen Plätzen oder das riesige Rotwildgehege ab. Schilder und alte Gerätschaften rufen einige der früheren Waldberufe dieser Region in Erinnerung. Zum Beispiel die des Köhlers oder des Harzers. Ein restaurierter Salbeofen lässt erahnen, wie mühsam seinerzeit die Gewinnung von Holzkohle oder von Produkten für die Pharmazie, für die Herstellung von Leder, von Lampenöl, Stiefelwichse oder Karrensalbe war. Durch das Sträßlein in eine verwunschene und verträumte Waldlandschaft ist das Tonbachtal auch gut für Radtouren geeignet.