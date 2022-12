Trauer um Walter Liedtke: Bäcker aus Bad Rotenfels stirbt mit 79 Jahren

Wer ihn kannte, der wusste, dass es ihm gesundheitlich seit ein paar Jahren nicht mehr gut ging. Und doch war die Nachricht von seinem Tod für viele Menschen eine Überraschung – und eine traurige Nachricht: Walter Liedtke durfte am Sonntag im Alter von 79 Jahren „über die Regenbrücke gehen“, wie er selbst es sich so gewünscht hatte.

Es ist sicher keine Übertreibung: Mit seiner Frau Sibylle hat er die Bäckerei Liedtke nicht nur zu einem Traditionsbetrieb werden lassen. Die Bäckerei der Familie Liedtke wurde und ist ein Aushängeschild des Bäckerhandwerks – weit über Bad Rotenfels hinaus.

Familienunternehmen fast 70 Jahre in Bad Rotenfels

Im nächsten Frühjahr hätte Walter Liedtke nicht nur seinen achtzigsten Geburtstag feiern können, sondern auch das 70-jährige Bestehen des Familienunternehmens. Sieben Jahrzehnte am Stammsitz in der Eichelbergstraße in Bad Rotenfels: was für eine Leistung in Zeiten, da Filialisten und Lebensmittelkonzerne das Geschehen in der Branche diktieren.

Vor zehn Jahren hatte Walter Liedtke das Unternehmen an seinen Sohn Maximilian übergeben. 2018 durfte er so seinen 75. Geburtstag in der Sicherheit feiern, den Familienbetrieb weiter in guten Händen zu wissen.

Die Lebensgeschichte Walter Liedtkes spiegelt die jüngere deutsche Geschichte wider. Im Februar 1945 flüchtete seine Mutter mit ihm und den Geschwistern aus Westpreußen. Es war ein langer, verworrener Weg, bis die Liedtkes am 1. Mai 1953 das Café mit Bäckerei in der Eichelbergstraße übernahmen. Das Terrassencafé: Wer unter den Älteren erinnert sich nicht an die legendären Tanzabende dort?

Walter Liedtke übernahm Bäckerei mit 25 von seinem Vater

Mit 25 Jahren, am 1. Januar 1969, übernahm Walter Liedtke das Familienunternehmen von seinem Vater und führte die Bäckerei zusammen mit seiner Ehefrau Sibylle. Es ist nicht nur die große Vielfalt an Backwaren, es sind nicht nur liebevollen Eigenkreationen – man denke nur an die Gründonnerstagskringel – es ist immer auch die Qualität, die die Kunden begeisterte. Nicht zu vergessen die vielen selbstgemachten Eissorten, wegen der nicht nur die kleinen Leckermäuler gerne frühmorgens aus Gaggenau und anderswo mit den Eltern zum Brötchenholen fuhren.

Mit seiner Frau Sibylle trauern seine Kinder, Enkel und Urenkel um einen liebevollen Familienmenschen.