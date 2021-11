Polizei warnt

Trickbetrüger erbeuten mehrere Tausend Euro einer Gaggenauer Seniorin durch Schockanruf

Nachdem eine Seniorin am vergangenen Freitag einen Schockanruf erhalten hat mit der Nachricht, dass ihre Tochter an einem tödlichen Unfall beteiligt wäre, übergab sie Tausende Euro an Betrüger.