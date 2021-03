Trotz hoher Inzidenz: Gaggenau will Einzelhandel und Gastronomie schnellstmöglich mit Einschränkungen öffnen

Die Stadt Gaggenau will mit dem „Gaggenauer Modell“ den Einzelhandel und die Gastronomie so schnell wie möglich mit Einschränkungen öffnen. Voraussetzung sind negative Corona-Schnelltests. Das neue Konzept stößt auch auf Kritik.

OB Christof Florus nennt es das „Gaggenauer Modell“: Die Stadt will die Gastronomie und den Einzelhandel schnellstmöglich mit Einschränkungen wie dem Modell „Click&Meet“ öffnen.

Wer einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorweisen kann, „darf überall in Gaggenau einkaufen und auch essen gehen“, sagt Florus am Montag bei der Vorstellung des Konzepts. Gaggenau komme dabei zugute, dass ab Montag das Testzentrum für kostenlose Schnelltests in der Jahnhalle den Betrieb aufnimmt.

Das „Gaggenauer Modell“ gibt auch vor, dass alle Mitarbeiter der Firmen täglich getestet werden. Kleineren Betrieben will die Stadt dabei unter die Arme greifen.

Bereits Kontakt zu den Firmen aufgenommen

Die Verwaltung steht laut Florus schon im Kontakt mit den Firmen. Von größeren Unternehmen ab etwa 50 Mitarbeitern aufwärts erwarte die Stadt dagegen, dass sie selbst Tests für ihre Mitarbeiter anbieten – etwa durch die Betriebsärzte.

„Testen, testen, testen“, ist nach Florus Aussage die Devise beim „Gaggenauer Modell“. Das Konzept soll es Einzelhändlern ermöglichen, wieder Umsätze mit „Click&Meet“ zu generieren.

In der vergangenen Woche bis einschließlich Montag habe das Modell sehr gut funktioniert, erklärt Florus. Bei „Click&Meet“ vereinbaren Kunden vorab einen Termin und kommen dann in den Laden.

7-Tage-Inzidenz deutlich über 100

Weil die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Rastatt aber deutlich über 100 liegt, darf der Einzelhandel aktuell nur „Click&Collect“ – die Lieferung und Abholung der Waren – anbieten.

„Wir wollen jetzt einen ersten Schritt zur Normalität gehen. Die Betriebe brauchen eine Perspektive“, sagt Florus. Bei der Gastronomie sei eine Wiedereröffnung aber erst zeitversetzt zum Einzelhandel möglich, weil die Planungen noch Zeit brauchten. Wann genau das „Gaggenauer Modell“ startet, vermag der OB nicht zu sagen.

Er hält es für realistisch, dass es bereits in ein bis zwei Wochen im Einzelhandel umgesetzt werden kann. Das neue Konzept hat die Stadtverwaltung laut Florus diese Woche bereits an sämtliche Gemeinden und Städte im Landkreis Rastatt geschickt sowie an mehrere Werbegemeinschaften.

Florus berichtet von positiven Rückmeldungen

Die Rückmeldungen seien durchweg positiv gewesen. „Der Druck auf die Politik muss von unten kommen“, sagt Florus. Das Konzept sei unter anderem an das Wirtschaftsministerium geschickt worden.

Nun bleibe zu hoffen, dass der Vorschlag in der Bund-Länder-Konferenz Anklang findet, sagt Ordnungsamtsleiter Dieter Spannagel. Anschließend bestimme die Landesregierung über das weitere Vorgehen. Spannagel und Florus halten das neue Konzept für machbar.

Mehr zum Thema Hohe Inzidenz im Landkreis Rastatt Gaggenauer Einzelhändler protestieren gegen erneuten Corona-Lockdown

Es gebe ausreichend Kapazitäten, um sehr viele Bürger zu testen. Die Apothekerin Tatjana Zambo und ihr Team von der Vital-Apotheke könnten in der Jahnhalle pro Tag 1.000 Menschen auf eine Corona-Infektion überprüfen.

Florus will veranlassen, dass alle Getesteten mit Start des „Gaggenauer Modells“ ihr Ergebnis als Ausdruck bekommen. Wenn dieses negativ ist, könnten die Menschen damit direkt zum Geschäft gehen.

Reaktionen fallen sehr unterschiedlich aus

Doch Harry Schneider, einer der beiden Geschäftsführer des City-Kaufhauses, äußert Bedenken: „Wie zuverlässig sind die Tests überhaupt? Da gibt es zum Teil eine hohe Fehlerquote“, sagt er.

Carmen Merkel, Leiterin des Amts für Gesellschaft und Familie in Gaggenau, antwortet: „In der Jahnhalle werden sehr hochwertige Tests genutzt.“ Spannagel erklärt, dass es zwar keine hundertprozentige, aber eine 98-prozentige Genauigkeit gebe.

Dominik Müller, Geschäftsführer des Modehauses Z. Müller in Gaggenau, befürwortet das „Gaggenauer Modell“. „Click&Collect“ sei für die Einzelhändler nämlich ein „riesiger Rückschritt“.

Testzentrum Das Testzentrum für kostenlose Schnelltests nimmt am Montag, 22. März, seinen Betrieb in der Jahnhalle in Gaggenau auf. Es ist ein gemeinsames Angebot der Vital-Apotheke und der Stadt. Bisher wurden die Menschen im Gesundheitszentrum am Bahnhof getestet. Laut der Stadtverwaltung stößt das Angebot auf wachsendes Interesse. Dem liegt zugrunde, dass Bund und Länder zuletzt beschlossen haben, dass sich jeder Bürger einmal pro Woche kostenlos testen lassen kann. Die Anmeldung für die Corona-Tests in der Jahnhalle sind nur im Internet möglich. Unter https://apo-schnelltest.de/vitalapotheke-im-gesundheitszentrum-gaggenau können sich Interessierte anmelden. Wer dabei Hilfe braucht, kann sich vom Seniorenrat unterstützen lassen unter (0 72 25) 71 71 oder bei der Corona-Hotline der Stadt anrufen unter (0 72 25) 96 21 11. Die Termine im Testzentrum werden immer drei bis vier Tage im Voraus freigegeben. Der Abstrich erfolgt im vorderen Nasenbereich. Das Ergebnis wird nach circa 15 bis 30 Minuten per Mail zugeschickt.

Melitta Strack, Inhaberin der Jeans Box und Vorsitzende der Werbegemeinschaft „Lebendiges Gaggenau“, pflichtet ihm bei. Das sei ein lang ersehnter Lichtblick für die Einzelhändler.