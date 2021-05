Dreimal in einem Jahr haben Unbekannte die in der Tür des Mahlbergturms befindliche Kasse aufgebrochen. Der Schwarzwaldverein wurde so um seine wichtigen Spenden gebracht. Auch ein Graffiti-Kunstwerk wurde beschädigt.

Beim Schwarzwaldverein Karlsruhe herrscht Entsetzen. Zum dritten Mal binnen eines Jahres haben bislang unbekannte Täter die Spendenkasse des Vereins am Mahlbergturm aufgebrochen und das Geld geraubt.

Am 8. Mai sind sie mit besonderer Brachialgewalt vorgegangen und haben die schwere Eisentür, in die die Kasse integriert war, aus der Betonwand herausgebrochen. „Die Täter müssen schweres Werkzeug benutzt haben“, mutmaßt Elfriede Maria Dahlke, die Vorsitzende des Karlsruher Schwarzwaldvereins, dem der Turm gehört.

Wanderer hatten den Einbruch bemerkt und sofort die Polizei verständigt. Den bei den drei Einbrüchen angerichteten Sachschaden beziffert die Vorsitzende auf über 3.000 Euro. Hinzu kommt die unbekannte Spendensumme, die geraubt wurde.

Schwarzwaldverein ist auf Spenden angewiesen

Auf solche Spenden ist der Verein für die Unterhaltung des Turms dringend angewiesen. Der Aussichtspunkt ist rund um die Uhr zugänglich und bietet den Besuchern einen fantastischen Rundblick. Als Ersatz für die Kasse hat der Wanderverein inzwischen einen Hinweis auf die Homepage angebracht. Dort findet man das Spendenkonto.

Umso ärgerlicher für den Verein ist, dass der Schaden ausgerechnet im Jahr des 125-jährigen Bestehens des Mahlbergturms angerichtet worden ist. Viel Arbeit und Geld hat der Schwarzwaldverein in den vergangenen Wochen investiert.

Neue Graffiti-Kunstwerke am Mahlbergturm beschädigt

Zwei bequeme Sitzbänke sind angeschafft worden und der Wieslocher Graffiti-Künstler Marco Billmaier hat den Sockel des Turms mit Szenen aus der Natur verschönert. Durch den Einbruch ist auch eines der gerade vor drei Wochen fertig gewordenen Bilder beschädigt worden.

Der Mahlbergturm ist nicht das einzige betroffene Bauwerk: Am vergangenen Wochenende haben unbekannte Diebe in Kaltenbronn am Hohlohturm ebenfalls die metallene Eingangstür herausgebrochen und entwendet.

Sollte die Corona-Pandemie keinen Strich durch die Rechnung machen, will der Schwarzwaldverein zusammen mit Vereinen aus der Gemarkungsgemeinde Malsch-Völkersbach am 11. Juli das Jubiläum des Mahlbergturms mit einem Waldfest feiern.

Erster Mahlbergturm war Funkstation der Nazis

Der erste Mahlbergturm war 1896 unter dem damaligen Protektor des Badischen Schwarzwaldvereins, Großherzog Friedrich I., fertig geworden. Ganz im Baustil der damaligen Zeit ähnelte er Aussichtstürmen wie auf dem Hohloh oder auf der Badner Höhe.

Am 10. April 1945, also wenige Tage vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, ist der Turm von französischen Truppen beschossen und schwer beschädigt worden. Grund: Das deutsche Militär hatte auf dem Turm eine Funkstation betrieben. Zwei Soldaten sind bei dem Angriff ums Leben gekommen. Sie fanden einige Meter vom Turm entfernt ihre letzte Ruhestätte. Ein Denkmal erinnert heute noch an sie.

Den neuen Mahlbergturm gibt es seit 1962

Im August 1961, also vor 60 Jahren, sind die Trümmer vollends beseitigt worden und am 3. Juni 1962 fand die Grundsteinlegung für den neuen Mahlbergturm statt.

Bereits Ende September desselben Jahres konnte der neue „Karlsruher Turm“ eingeweiht werden. Finanziert wurde das Projekt mit Mitteln des Landes, der Stadt Karlsruhe, den Landkreisen Rastatt und Karlsruhe sowie durch Spenden.

Seither ist der 28,5 Meter hohe und über 160 Stufen erreichbare Aussichtspunkt ein beliebtes Ausflugsziel. Vom Friedhof in Moosbronn ist der auf 611 Meter Höhe liegende Turm in 30 Minuten über den mit einer blauen Raute markierten „Indianerpfad“ am schnellsten zu erreichen.

Der Mahlberg ist auch heimatgeschichtlich hoch interessant. Nur wenige Meter vom Turm entfernt verläuft nämlich die ehemalige badisch-württembergische Grenze. Das „Schwabenland“ reicht hier mit einem Zipfel weit ins „Badische“ hinein.

Die badische Engstelle ist zwischen Mahlbergturm und dem Rhein bei Steinmauern gerade mal 18 Kilometer breit. Die Gemarkung Malsch trennt wiederum mit der durch einen dünnen „Schlauch“ verbundenen Enklave am Mahlberg die Gaggenauer Stadtteile Freiolsheim und Moosbronn von der Benz-Stadt ab.