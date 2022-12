Türkischer Schulelternverein aus Gaggenau übergibt Spende an MS-Selbsthilfegruppe

Der türkischer Schulelternverein übergibt Spende an eine Selbsthilfegruppe für Multiple Sklerose Patienten im Murgtal. Damit sollen nötige Fahrdienste für die Teilnehmer finanziert werden.

Ein Stock, dann zwei und schließlich ein Rollator. Elisabeth Werner von der Amsel-Kontaktgruppe ist kein Einzelfall. Doch das Gesicht der Multiplen Sklerose hat 1.000 Facetten, wie Betroffene im Gespräch mit dieser Redaktion schildern.

„Du siehst gut aus.“ Ein Satz, den die Leiterin der Kontaktgruppe, Hale Askin (49), nicht gerne hört. Wie schwer sie selbst von der Krankheit gezeichnet ist, lässt sich an guten Tagen, in Momenten auf die sie sich vorbereiten kann, nicht sofort erkennen. Doch vor ein paar Jahren erlitt sie einen sehr schweren Schub, der sie in den Rollstuhl zwang.

Mühsam und mit einem engagierten Neurologen sei sie im wahrsten Sinne des Wortes wieder auf die Beine gekommen. Doch die Spuren sind geblieben. Ihre linke Seite, die damals massiv betroffen war, flackere immer wieder auf. Hale Askin bleibt tapfer. „Von Selbsthilfegruppen wollte ich gar nichts wissen, als ich die Diagnose bekam.“ Sie hatte Angst, dass hier nur über die Erkrankung geredet wird und sie das alles nur noch mehr belasten würde. „Das ist aber gar nicht so“, ermutigt sie Betroffene und Angehörige zu den Treffen zu kommen. Hier sei alles entspannt. „Ich muss nichts erklären. Ich muss mich auch nicht rechtfertigen.“

Mangelnde Mobilität ist großes Problem

Ein Gefühl, das Gerhard Kolberg gut nachvollziehen kann. Die Treffen, die Stammtische, das tue sehr gut. Er stieß vor vielen Jahren zusammen mit seiner inzwischen verstorbenen Ehefrau zu der Gruppe und ließ sich dort auch gleich in die Pflicht nehmen. Von 2001 bis 2013 leitete er die Kontaktgruppe und kennt die Sorgen und Nöte nur zu gut.

Ein ganz großes Problem ist die mangelnde Mobilität. „Viele von uns haben gar nicht die Möglichkeit zu den Treffen zu kommen“, macht Eduard Wunderlich klar, dass dies oft die finanziellen Möglichkeiten der Erkrankten sprengt. Wunderlich hat in früheren Jahren selbst die Gruppe geleitet.

„Wer von seinen Leiden früh eingeschränkt wird, bezieht meist auch nur eine geringe Rente.“ So ist für Rollifahrer ohne Fahrdienst, ohne Taxi oftmals nur wenig möglich. „Dabei waren uns zuletzt durch Corona meist keine Zusammenkünfte möglich. Um so wichtiger ist es, dass wir das jetzt ermöglichen können statt über Zoom miteinander zu sprechen.“ Bei 154 Mitgliedern der Gruppe, die sich über Rastatt, Baden-Baden und das Murgtal erstreckt, sei das auch sehr schwierig.

„Deshalb freuen wir uns natürlich sehr, dass uns jetzt der türkische Schulelternverein Gaggenau mit einer Spende von 1.100 Euro beisteht.“ Damit könne man solche Fahrdienste finanzieren, wenn es notwendig ist. Denn alleine bleiben müsse niemand. Das mache es nicht besser.

200.000 MS-Patienten in Deutschland

Dass der türkische Schulelternverein sich just für diese Gruppe engagiert hat, sei ganz einfach, erklärte Baris Öztürk, als er den Scheck bei der Weihnachtsfeier überbrachte. Einmal im Jahr zur Fastenzeit veranstalte man in den eigenen Reihen eine Sammlung und gebe dieses Geld an eine gemeinnützige Einrichtung weiter. „Wir haben schon die Tafel unterstützt, Feuervogel und nun Amsel.“ Mit Hale Askin ist er übrigens schon länger bekannt. Ihre Kinder und somit auch die Eltern kennen sich vom türkischen Schulelternverein.

Dass Askin schon in jungen Jahren ihre Diagnose erhielt, sei übrigens nicht weiter ungewöhnlich, erklärt sie. 2,5 Millionen Menschen seien betroffen, davon alleine rund 200.000 in Deutschland. 70 Prozent der Erkrankten seien weiblich. „Im Alter zwischen 20 bis 40 Jahren wird die Erkrankung meist diagnostiziert.“ Ihr ging es damals nicht anders. Als sie zur Lumbalpunktion, die endgültig Klärung bringen sollte, in der Klinik war, lag im Bett nebenan eine MS-Patientin, die gerade erst 20 Jahre alt war.

Ihr Ergebnis fiel damals leider positiv aus. Sie hatte gerade einen Schub erlitten und kam in Reha. Von den Problemen als junge Mutter, die plötzlich auf fremde Hilfe angewiesen war, berichtet sie. Von den Schwierigkeiten, welche die Erkrankung oftmals auch für Beziehungen nach sich ziehe und von dem eigenen Mut, den Kampf aufzunehmen. Heilung gebe es nicht. Aber man hoffe immer auf neue Medikamente und man dürfe eben den Kampf nicht aufgeben. Wie die jeweiligen Verläufe sind, wie sich das auswirkt, das sei genauso vielfältig wie diese schlimme Erkrankung selbst. Doch die Gemeinschaft, die trage, erklärt sie ihr Engagement.