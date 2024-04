Einen festen Platz im Gaggenauer Veranstaltungskalender hat der 23. April. Da wird in der Jahnhalle das türkische Kinderfest gefeiert. Organisiert wird das Fest vom Türkischen Schul-Eltern Verein Gaggenau und Umgebung. Erstmals war am Sonntag auch der serbische Kulturverein involviert.

Fest feiert die Eröffnung der türkischen Nationalversammlung 1920

Der 23. April ist für die Türkei ein historisches Datum. 1920 eröffnete Kemal Atatürk nach dem Ende des Sultanats an diesem Tag die große türkische Nationalversammlung und stellte die Weichen für einen demokratischen, modernen und säkularen Staat. Da Atatürk in den Kindern die Zukunft sah, widmete er ihnen den „23 Nisan“, so das Datum auf türkisch.

Weltweit finden um diesem Tag herum Kinderfeste statt. In Gaggenau erlebten die Besucher in der Jahnhalle bei der 30. Auflage ein buntes Programm. Auf dem Programm standen Aufführungen der türkischen Schülerinnen und Schüler aller Gaggenauer Schulen. Zunächst zogen alle Kids, türkische und deutsche Fähnchen schwingend, in die Halle ein und sangen die Nationalhymnen beider Länder. Von einem großen Porträt an der Bühnenwand blickte Kemal Atatürk auf das Geschehen.

Kinder haben das Recht auf Bildung und Gleichberechtigung und darauf, dass ihnen Respekt entgegengebracht wird Baris Öztürk

stellvertretender Vorsitzender des Schul-Eltern Vereins

Vor dem eigentlichen Bühnenprogamm mit zahlreichen Auftritten der Jungen und Mädchen, betonten die Redner die große Bedeutung von Bildung für die Integration. „Kinder haben das Recht auf Bildung und Gleichberechtigung und darauf, dass ihnen Respekt entgegengebracht wird“, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Schul-Eltern Vereins, Baris Öztürk.

Er nannte das Fest ein Symbol für das Zusammenleben. Oberbürgermeister Michael Pfeiffer (parteilos) nannte den Verein ein wichtiges Bindeglied im Zusammenleben in der Stadt. Solche Feste böten auch die Gelegenheit, die muttersprachliche Kultur zu pflegen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Kai Whittaker (CDU) sagte, mit seiner deutschen und der britischen Staatsbürgerschaft kenne er das Gefühl, zwei Herzen in der Brust zu tragen; das sei nicht immer einfach.

Seine SPD-Kollegin Gabriele Katzmarek sagte, es sei wichtig, die kulturelle Identität zu bewahren. Sehr froh zeigte sich die Bundestagsabgeordnete, dass ab Juni der lange Weg zu doppelten Staatsbürgerschaft frei sei. Yunuy Sainer unterstrich in Vertretung des türkischen Erziehungsattaché vom Konsulat in Karlsruhe ebenfalls die Bedeutung der Bildung und die Unterstützung der Kinder durch den Verein.

Die Besucher sahen auf der Bühne rhythmische Sportgymnastik, Gedichte, Liedvorträge und eine ganze Horde von Clowns über die Bühne tollen. Da durfte natürlich die Folklore nicht fehlen. Das Publikum sah türkische und serbische Volkstänze.