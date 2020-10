Überholmanöver in Gaggenau führt zu Kollision

Als ein Lkw-Fahrer am Montagmorgen auf der Markgraf-Wilhelm-Straße nach links abbiegen wollte, hat ein Busfahrer in währenddessen versucht zu überholen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 53-jährige Lkw-Fahrer gegen 15 Uhr auf der Markgraf-Wilhelm-Straße und setzte zum Abbiegevorgang an der Kreuzung nach rechts in Richtung Am Gommersbach an. Dabei scherte der Sattelzug nach links aus.

Der 70-Jahre alte Busfahrer bemerkte das jedoch nicht, und setzte zum Überholmanöver an. Es kam zur Kollision. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.