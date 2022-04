Ukraine-Flüchtlinge in Gaggenau kommen meist in Privathaushalten unter

Die Stadt Gaggenau meldet 120 Ukraine-Flüchtlinge. Lediglich in einer Unterkunft in Forbach sind bereits Ukrainer untergebracht worden.

Aktuell leben ungefähr 120 ukrainische Flüchtlinge in Gaggenau. Das bestätigte Oberbürgermeister Christof Florus (parteilos) in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Montagabend Stadtrat Heinz Adolph von den Freien Wählern. Dieser wollte wissen, ob die Stadt bereits mit eigenen Wohnungsangeboten unterstützen müsse.

„Nein“, lautete die eindeutige Antwort des OB. „Bisher wurden alle Flüchtlinge privat aufgenommen.“ Insgesamt halte sich die Zahl der Geflüchteten auch nach wie vor auf einem geringen Niveau, da nur wenige Menschen vom Bund und Land überhaupt bis in den Landkreis weitergeleitet würden. „Die meisten Ukrainer wollen gar nicht so weit in den Süden“, so Florus.

Wie Kämmerer Andreas Merkel erklärte, habe der Landkreis zwar Gemeinschaftsunterkünfte in Moosbronn und Freiolsheim angemietet, dieser derzeit aber noch nicht belegt. In einer Unterkunft in Forbach seien dagegen Ukrainer untergebracht worden.

Nach wie vor arbeite die Stadt daran, niederschwellige Betreuungsangebote für Mütter und kleine Kinder aufzubauen, erläuterte Florus auf Nachfrage der FDP-Stadträtin Bettina Agostini. Bei den Kindertagesstätten seien bisher kaum Anfragen eingegangen. „Und die Schulen regeln das selber“, so der OB. Sogenannte Vorbereitungsklassen (VKL) werden demnach an der Hans-Thoma-, der Merkur- und der Eichelbergschule für den Grundschulbereich eingerichtet oder existieren schon. An den weiterführenden Schulen ist ebenfalls die Merkurschule, die Realschule Gaggenau, das Goethe-Gymnasium und die Carl-Benz-Schule dabei.