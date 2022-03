Unbekannte brechen in Gesundheitszentrum in Gaggenau ein

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in ein Gesundheitszentrum in der Hildastraße in Gaggenau eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, entstand dabei ein enormer Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Die Einbrecher hebelten zunächst die Schiebetür im Erdgeschoss auf um in das Gebäude einzudringen. Innen brachen sie dann mehrere Türen zu Praxisräumen gewaltsam auf.

Kriminaltechnik sichert Spuren ab

Ob die Unbekannten tatsächlich etwas gestohlen haben wird derzeit ermittelt. Die Kriminaltechnik wurde zur Spurensicherung hinzugezogen.

Personen, die den Vorfall beobachtet oder Informationen zu den Einbrechern haben, werden gebeten sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.