Unbekannte haben in der Rudolf-Harbig-Straße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und sind mit den Tabakwaren und der Geldkassette geflohen, so die Polizei. Ein Bürger hatte am Montagmorgen den beschädigten Automaten der Polizei gemeldet. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens wird noch ermittelt.

Hinweise Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird von der Polizei gebeten, sich mit den Beamten des Polizeirevier Gaggenau unter der Telefonnummer: (07225) 98 87 0 in Verbindung zu setzen.