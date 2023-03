Unbekannte erbeuten in Gaggenau-Ottenau über 1.000 Euro Diebesgut

Diebe hatten es zwischen Montag und Dienstag auf ein Firmengelände in Gaggenau-Ottenau abgesehen. Sie stahlen Werkzeug in Höhe von über 1.000 Euro.

Unbekannte sind zwischen dem vergangenen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, in ein Firmengelände in Gaggenau-Ottenau eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, war ein Grundstück in der Straße Pionierweg betroffen.

Die Täter hebelten die Eingangstüren auf, um auf das Gelände zu gelangen. Im Anschluss durchsuchten sie mehrere Räume. Die Einbrecher hatten es dabei auf hochwertiges Werkzeug abgesehen. Das Diebesgut belaufe sich auf über 1.000 Euro, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter.

Mögliche Augenzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.