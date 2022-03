Unbekannte fahren in Gaggenau mit E-Roller gegen Fahrzeug

Zwei Unbekannte haben am frühen Mittwochabend auf dem Parkplatz eines Discounters in der Schwarzwaldstraße in Gaggenau mit einem E-Roller Schaden angerichtet. Nach Angaben der Polizei fuhren sie mit ihrem Gefährt gegen den schwarzen Kleinwagen eines Mannes und beschädigten diesen.

Als der Mann sie konfrontierte, verhielten sie sich aggressiv und weigerten sich, ihre Personalien zu hinterlassen. Sie machten sich anschließend aus dem Staub.

Die beiden sollen zwischen 16 und 28 Jahren alt gewesen sein. Einer der beiden trug eine dunkle Jacke und keinen Helm, der Fahrer des Rollers war mit einem weißen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jacke sowie einem weißen Helm bekleidet.

Polizei sucht Zeugen Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau nehmen unter der Rufnummer (0 72 25) 9 88 70 Zeugenhinweise entgegen.