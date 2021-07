Unbekannte sprengen Fahrkartenautomat in Gaggenau

Bei der Bahnhaltestelle in Bad Rotenfels haben Unbekannte in der Nacht auf den Dienstag einen Fahrkartenautomat gesprengt. Der genaue Sachschaden ist noch unklar. Der Kriminalpolizei ermittelt.

Unbekannte haben in Gaggenau in der Dienstagnacht einen Fahrkartenautomat gesprengt. Dabei zerstörten sie den Automat vollständig, so die Polizei.

Gegen 5.20 Uhr entdeckte ein Zeugen den aufgebrochenen Fahrkartenautomat an der S-Bahn-Haltestelle Bad Rotenfels. Die unbekannten Personen erzeugten die Explosion vermutlich mit eingeleitetem Gas.

Der genaue Sachschaden ist bisher noch nicht bekannt. Die Kriminaltechnik sicherte die Spuren vor Ort.

Polizei sucht Zeugen Zeugen oder Hinweisgeber können sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (07 81) 21 28 20 melden.