Unbekannte Täter flüchten ohne Beute in Gaggenau

Zwei unbekannte Täter haben am Dienstag versucht einen 32-Jährigen auszurauben. Sie blieben erfolglos, konnten aber flüchten.

Nach Angaben der Polizei ist der 32-Jährige am Dienstagabend zu Fuß in der Amalienbergstraße unterwegs gewesen. Gegen 23.40 Uhr wurde er in der Nähe der Markuskirche von zwei Jugendlichen unter Vorhalt eines Schlagstockes aufgefordert, sein Bargeld und sein Handy herauszugeben.

Nachdem der Mann der Aufforderung nicht nachkam, flüchteten die Täter über den Flürscheimsteg in Richtung Murgpark.

Zeugen gesucht

Beide Täter sollen etwa 1,80 Meter groß sein. Einer der beiden Täter soll blonde Haare gehabt, eine schwarze Hose sowie ein schwarzes T-Shirt mit Nike-Aufdruck getragen haben. Der zweite Täter wird in der Mitteilung mit „orientalischem“ Erscheinungsbild beschrieben.

Die Polizei bittet nun alle, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer (07 81) 21 28 20 zu melden.