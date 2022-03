Unbekannte versuchen Unimog in Michelbach aufzubrechen

Die Polizei ist auf der Suche nach zwei Personen die am Montagmorgen einen geparkten Unimog in Gaggenau–Michelbach plündern wollten.

Zwei Unbekannte haben am Montag gegen 3 Uhr versucht, einen Unimog in der Feldstraße in Michelbach aufzubrechen.

Den Tätern gelang es allerdings nicht, das Fahrzeug zu öffnen, teilte die Polizei mit. Sie ergriffen daraufhin die Flucht.

Kamera filmt die Täter

Auf einer Videoaufzeichnung stellten die Beamten nun fest, dass beide eine Taschenlampe mit sich führten. Eine der Lampen sei dabei an einem schusswaffenähnlichen Gegenstand befestigt gewesen.

Zudem kann die Polizei dank des Videomaterials beide Unbekannte beschreiben:

Polizei beschreibt die Täter: Erster Verdächtiger: Mann zwischen 16 und 20 Jahren

schlanke Statur

kurze, dunkle Haare nach rechts gekämmt

trug große, dunkle Sonnenbrille, weißes T-Shirt und dunkle Schuhe

Zweiter Verdächtiger: Frau zwischen 16 und 20 Jahren

schlanke Statur

Haare gehen über die Schultern

trug dunklen Pullover, dunkle Hose und dunkle Schnürschuhe mit heller Sohle und hellen Schnürsenkeln

Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich an die Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter (0 72 25) 9 88 70 zu wenden.